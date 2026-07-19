TEI ร่วมกับ ThaiSCP ผนึก RBAC ยกระดับความร่วมมือวิชาการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันรับมือโลกเดือด

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ ThaiSCP เดินหน้าสร้างเครือข่ายการศึกษาที่เข็มแข็งผนึกกำลังมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมุ่งบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์รับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนายกสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน(ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากมายทั้งจากปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกในร่างกายและที่สำคัญปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้ว ดังนั้น เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเชื่อมต่อกับระบบสาธารณสุขและการพยาบาล เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 12) การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ลดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนายกสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน(ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากมายทั้งจากปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกในร่างกายและที่สำคัญปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้ว ดังนั้น เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเชื่อมต่อกับระบบสาธารณสุขและการพยาบาล เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 12) การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ลดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ด้านศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะนำแนวคิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP)มาเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสังคมและสุขภาพผ่านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อให้พร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นและขยายผลการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนั้นการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานความร่วมมือทางวิชาการแบบไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อสุขภาวะของชุมชน สังคม ให้ทันกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับกรอบความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปีโดยมุ่งเน้นการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการสื่อสารผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลอดจนงานบริการสังคมและชุมชน เพื่อเสนอแนะแนวทางและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในช่วงปลายปี 2570 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับการรับมือกับปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยและประชากรโลกสู่ความยั่งยืนต่อไป ./