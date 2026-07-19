จุฬาฯ จัด “CHULA STAFF MARKET FEST” ช้อปสนุก สินค้าดี จากใจชาวจุฬาฯ สู่สยามสแควร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดงาน “CHULA STAFF MARKET FEST ช้อปสนุก สินค้าดี จากใจชาวจุฬาฯ สู่สยามสแควร์” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2569 ณ สยามสแควร์ Walking Street เพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลากรจุฬาฯ นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งสินค้า ของที่ระลึกและอาหารมาจำหน่าย ณ ใจกลางสยามสแควร์ สร้างสีสันความคึกคักให้กับพื้นที่สยาม พร้อมส่งเสริมศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
พิธีเปิดงาน“CHULA STAFF MARKET FEST” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 มี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าของบุคลากร ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี บุคลากรจุฬาฯ นิสิต และประชาชนมาร่วมงานอย่างคึกคัก ภายในงานมีร้านค้าจากบุคลากรคณะและหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 50 ร้าน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของชาวจุฬาฯ ในบทบาทของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค งานคราฟต์ และสินค้าสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ตลอดทั้งสองวัน สร้างบรรยากาศแห่งความสุข กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นิสิต เชื่อมโยงสู่ประชาชน
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรทุกคน การจัดงาน CHULA STAFF MARKET FEST จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนการสนับสนุนให้บุคลากรได้ต่อยอดความสามารถ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และนำศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับสังคมผ่านพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง เป็นการส่งเสริม ทั้งเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาคมจุฬาฯ กับประชาชน ผู้มาเยี่ยมชมงานได้รับทั้งความสุข ความประทับใจ และได้ร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน CHULA STAFF MARKET FEST เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านการใช้ศักยภาพของพื้นที่สยามสแควร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรจุฬาฯ นำสินค้าและบริการของตนเองมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ แม้มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินเดือนให้กับทุกคนได้ แต่สามารถใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่บุคลากร พร้อมส่งเสริมการช่วยเหลือและอุดหนุนกันภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างคุณค่าร่วมกัน
“จุฬาฯ ตั้งใจผลักดันให้กิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเจ้าของและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างแท้จริง โดยสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงความถี่ของการจัดงาน แต่คือการสร้างความผูกพัน ความภาคภูมิใจ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้อย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในประชาคมจุฬาฯ” อธิการบดีกล่าวเพิ่มเติม
ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า งาน CHULA STAFF MARKET FEST จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรจุฬาฯ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเปิดพื้นที่ให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้นโยบายหลักของจุฬาฯ ที่มุ่งเน้น“บุคลากรคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” การดูแลบุคลากรจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านสวัสดิการ แต่รวมถึงการสร้างโอกาสให้เติบโตทั้งในชีวิตและการทำงาน
ศ.ดร.คณพลกล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้าน People Excellence และ Internal Growth ภายใต้แนวคิด “Chula Togetherness” มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรได้ต่อยอดความสามารถโดยการนำผลิตภัณฑ์และบริการจากฝีมือตนเองและครอบครัวมาจำหน่ายในพื้นที่ Walking Street สยามสแควร์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างรายได้เสริม ลดภาระค่าครองชีพ และพัฒนาทักษะด้านผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงบุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนให้ได้เห็นศักยภาพของชาวจุฬาฯ
การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) สำนักบริหารระบบกายภาพ ศูนย์สื่อสารองค์กร และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ที่ร่วมจัดการแสดงดนตรีสร้างสีสันภายในงาน โดยได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มการรับรู้และขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการชาวจุฬาฯ
นอกจากนี้ การจัดงาน “CHULA STAFF MARKET FEST” ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ SDG 8: Decent Work and Economic Growth และ SDG 3: Good Health and Well-being ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างยั่งยืน