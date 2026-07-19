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จุฬาฯ จัด “CHULA STAFF MARKET FEST” ช้อปสนุก สินค้าดี จากใจชาวจุฬาฯ สู่สยามสแควร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดงาน “CHULA STAFF MARKET FEST ช้อปสนุก สินค้าดี จากใจชาวจุฬาฯ สู่สยามสแควร์” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2569 ณ สยามสแควร์ Walking Street เพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลากรจุฬาฯ นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งสินค้า ของที่ระลึกและอาหารมาจำหน่าย ณ ใจกลางสยามสแควร์ สร้างสีสันความคึกคักให้กับพื้นที่สยาม พร้อมส่งเสริมศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีเปิดงาน“CHULA STAFF MARKET FEST” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 มี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าของบุคลากร ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี บุคลากรจุฬาฯ นิสิต และประชาชนมาร่วมงานอย่างคึกคัก ภายในงานมีร้านค้าจากบุคลากรคณะและหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 50 ร้าน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของชาวจุฬาฯ ในบทบาทของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค งานคราฟต์ และสินค้าสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ตลอดทั้งสองวัน สร้างบรรยากาศแห่งความสุข กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นิสิต เชื่อมโยงสู่ประชาชน

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรทุกคน การจัดงาน CHULA STAFF MARKET FEST จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนการสนับสนุนให้บุคลากรได้ต่อยอดความสามารถ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และนำศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับสังคมผ่านพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง เป็นการส่งเสริม ทั้งเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาคมจุฬาฯ กับประชาชน ผู้มาเยี่ยมชมงานได้รับทั้งความสุข ความประทับใจ และได้ร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย


ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน CHULA STAFF MARKET FEST เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านการใช้ศักยภาพของพื้นที่สยามสแควร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรจุฬาฯ นำสินค้าและบริการของตนเองมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ แม้มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินเดือนให้กับทุกคนได้ แต่สามารถใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่บุคลากร พร้อมส่งเสริมการช่วยเหลือและอุดหนุนกันภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างคุณค่าร่วมกัน

“จุฬาฯ ตั้งใจผลักดันให้กิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเจ้าของและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างแท้จริง โดยสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงความถี่ของการจัดงาน แต่คือการสร้างความผูกพัน ความภาคภูมิใจ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้อย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในประชาคมจุฬาฯ” อธิการบดีกล่าวเพิ่มเติม

ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม รองอธิการบดีจุฬาฯ
ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า งาน CHULA STAFF MARKET FEST จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรจุฬาฯ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และเปิดพื้นที่ให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้นโยบายหลักของจุฬาฯ ที่มุ่งเน้น“บุคลากรคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” การดูแลบุคลากรจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านสวัสดิการ แต่รวมถึงการสร้างโอกาสให้เติบโตทั้งในชีวิตและการทำงาน

ศ.ดร.คณพลกล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้าน People Excellence และ Internal Growth ภายใต้แนวคิด “Chula Togetherness” มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรได้ต่อยอดความสามารถโดยการนำผลิตภัณฑ์และบริการจากฝีมือตนเองและครอบครัวมาจำหน่ายในพื้นที่ Walking Street สยามสแควร์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างรายได้เสริม ลดภาระค่าครองชีพ และพัฒนาทักษะด้านผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงบุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนให้ได้เห็นศักยภาพของชาวจุฬาฯ


การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) สำนักบริหารระบบกายภาพ ศูนย์สื่อสารองค์กร และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ที่ร่วมจัดการแสดงดนตรีสร้างสีสันภายในงาน โดยได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มการรับรู้และขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการชาวจุฬาฯ

นอกจากนี้ การจัดงาน “CHULA STAFF MARKET FEST” ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ SDG 8: Decent Work and Economic Growth และ SDG 3: Good Health and Well-being ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างยั่งยืน







จุฬาฯ จัด “CHULA STAFF MARKET FEST” ช้อปสนุก สินค้าดี จากใจชาวจุฬาฯ สู่สยามสแควร์
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาฯ จัด “CHULA STAFF MARKET FEST” ช้อปสนุก สินค้าดี จากใจชาวจุฬาฯ สู่สยามสแควร์
จุฬาฯ จัด “CHULA STAFF MARKET FEST” ช้อปสนุก สินค้าดี จากใจชาวจุฬาฯ สู่สยามสแควร์
จุฬาฯ จัด “CHULA STAFF MARKET FEST” ช้อปสนุก สินค้าดี จากใจชาวจุฬาฯ สู่สยามสแควร์
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