"Miss Wheelchair Thailand 2026" เวทีที่มากกว่าความงาม คือพลังแห่งความเท่าเทียม

กองประกวด Miss Wheelchair Thailand 2026 เดินหน้าสานต่อเวทีแห่งโอกาสและพลังของผู้หญิงพิการ โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา มีการจัดงานแถลงข่าวและการประกวดรอบคัดเลือกจากภาพถ่าย ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กองประกวด Miss Wheelchair Thailand, มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, มูลนิธิเพื่อสตรีคนพิการไทย, สมาคมคนพิการภาคตะวันออก และ บริษัท โพสซิทีฟ ครีเอชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อเปิดพื้นที่ให้สตรีพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้วีลแชร์จากทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม
เพชรน้ำหนึ่ง ศรีวรรธนะ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสวีลแชร์ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เราไม่ได้มองหาคนที่สมบูรณ์แบบ แต่มองหาคนที่กล้าเป็นตัวเอง กล้าที่จะก้าวข้ามคำว่า ‘เป็นไปไม่ได้’ เวทีนี้ไม่ใช่แค่เวทีประกวดความงามความสามารถแต่เป็นเวทีแห่งโอกาส ที่จะช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงที่ใช้วีลแชร์ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างที่เธอเป็น โดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยคำว่า ‘พิการ’ เวทีที่ผลักดันให้สังคมเริ่มมองเห็นว่า ความงาม ความสามารถ และคุณค่าของคนเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหรือสภาพร่างกาย แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจและความกล้าที่จะลุกขึ้นยืนในแบบของตัวเอง การสนับสนุนเวทีแบบนี้ ไม่ใช่แค่สนับสนุนคนกลุ่มหนึ่ง แต่มันคือการสร้างสังคมที่เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลาย และให้โอกาสกับทุกคนได้อย่างเท่าเทียม”
สำหรับการคัดเลือกในรอบภาพถ่ายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ อาทิ คุณเจฟฟรี่ เบญจกุล นักแสดงและผู้ดำเนินรายการชื่อดัง คุณพันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ ช่างภาพอิสระชั้นนำของประเทศไทย, คุณวิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, รศ.ดร.อรุณี ลิ้มมณี, รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณจิณฑาทิพ ศิลโสภิต นักธุรกิจคนพิการ, และคุณไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีความโดดเด่นทั้งด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นตัวแทนของผู้หญิงพิการยุคใหม่
หลังจากการคัดเลือกรอบภาพถ่าย ผู้ผ่านเข้ารอบจะเข้าสู่การแข่งขันในรอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เพื่อเฟ้นหาสตรีพิการต้นแบบที่พร้อมเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายอย่างแท้จริง
Miss Wheelchair Thailand 2026 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีประกวดความงาม แต่เป็นเวทีแห่งการสร้างโอกาส ส่งเสริมศักยภาพ และผลักดันให้สังคมมองเห็นคุณค่าและความสามารถของผู้หญิงพิการในทุกมิติของการใช้ชีวิต และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับชม เชียร์ เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดในรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 ณ ลานหน้า MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ./