ชวนลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ร่วมซิตี้รัน “AIA+ FUN RUN 2026” วิ่ง ฟิน กิน เที่ยว 4 จังหวัด 4 ภาค ทั่วไทย

แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) จาก เอไอเอ ประเทศไทย ชวนลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ออกมาพลัสชีวิตดีๆ ให้วันหยุดสนุกกว่าเดิม กับกิจกรรมวิ่งสุดชิลแห่งปี “AIA+ FUN RUN 2026 พลัสชีวิตดีๆ ทั่วไทย” ในเส้นทางวิ่ง 4 หัวเมืองใหญ่ทั่วไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2569
นอกจากวิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว เอไอเอ พลัส ยังพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ซิตี้รันสายคาเฟ่ เช็คอินแลนด์มาร์ก ถ่ายรูปสวย รับเครื่องดื่มและของว่าง พร้อมเติมความปังด้วยกิจกรรมดูดวงฟรี ครบทุกไลฟ์สไตล์ในงานเดียว ตอกย้ำบทบาทของ เอไอเอ พลัส ในฐานะแอปพลิเคชันที่พร้อมดูแลทั้งสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และบริการด้านกรมธรรม์ได้ครบจบในแอปเดียว ภายใต้สโลแกน “เอไอเอพลัส พลัสชีวิตดี ๆ ให้คุณ”
๐ AIA+ FUN RUN 4 เมือง 4 ไลฟ์สไตล์ วิ่งเบาๆ แต่ความสนุกจัดเต็ม
เตรียมรองเท้าวิ่งคู่โปรดให้พร้อม แล้วร่วมออกมาเดิน วิ่ง แบบชิล ๆ ที่ 4 หัวเมืองใหญ่ทั่วไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Casual & Friendly ที่ทำให้การวิ่งเพื่อสุขภาพเข้าถึงง่ายขึ้น สนุกขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ประจำวันได้จริง ที่พิเศษกว่านั้น ทุกเส้นทางจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่คาเฟ่สุดชิค ให้ผู้เข้าร่วมได้วิ่งเสร็จแล้วนั่งพัก จิบเครื่องดื่มสุขภาพ ถ่ายรูปลงโซเชียล สนุกกับกิจกรรมดูดวง ใช้เวลาดี ๆ ร่วมกับคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย พร้อมของรางวัลพิเศษให้ได้ติดกลับบ้านไปด้วย
“AIA+ FUN RUN 2026” เป็นกิจกรรมที่อยากชวนทุกคนให้เริ่มต้นวิ่งเพื่อสุขภาพในบรรยากาศที่เป็นมิตร สนุก และเข้าถึงง่าย ทุกเส้นทางสามารถเดินได้ วิ่งได้ แวะถ่ายรูปได้ เหมาะสำหรับทั้งนักวิ่งมือใหม่ สายคาเฟ่ สายคอนเทนต์ รวมถึงสายสุขภาพที่อยากเริ่มต้นวันดี ๆ ด้วยพลังบวก พร้อมร่วมวอร์มอัปร่างกายกับ ซาบีน่า ไมซิงเกอร์ หรือ ซาบีน่า เดอะ เฟซ (The Face) KOL และนักส่งเสริมสุขภาวะ และครูสอน Yoga & Mobility ที่จะมาร่วมวิ่ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี
เคลียร์ตาราง วอร์มร่างกายให้พร้อม แล้วมาร่วมเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็นวันสุขภาพดีแบบมีสไตล์ กับ “AIA+ FUN RUN 2026 พลัสชีวิตดี ๆ ทั่วไทย” ที่จะจัดขึ้นใน 4 จังหวัดทั่วไทย ได้แก่:
๐ เชียงใหม่ | 19 กรกฎาคม 2026
เริ่มต้นที่ร้าน Early Owls ชวนวิ่งชิลรับลมเหนือ ผ่านแลนด์มาร์กเมืองเชียงใหม่อย่างประตูท่าแพและอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในเส้นทางแบบ Out & Back ระยะทาง 7.35 กิโลเมตร
๐ ขอนแก่น | 9 สิงหาคม 2026
เริ่มต้นที่ร้าน SEP CAFE วิ่งรับบรรยากาศสดชื่นรอบสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ระยะทาง 5.08 กิโลเมตร เหมาะสำหรับสายชิลที่อยากเริ่มต้นวันด้วยสุขภาพดีแบบเบา ๆ
๐ ชลบุรี-บางแสน | 30 สิงหาคม 2026
เริ่มต้นที่ร้าน SWAN CAFE พาผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งรับลมทะเล เลียบหาดวอนนภาและหาดแสนสุข ระยะทาง 6.6 กิโลเมตร งานนี้สายทะเล สายรูปสวย ห้ามพลาด
๐ สงขลา | 20 กันยายน 2026
เริ่มต้นที่ร้าน Heartmade Solis Cafe วิ่งเลียบชายหาดชลาทัศน์ มุ่งหน้าสู่หาดสมิหลา ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร เติมพลังเช้าวันหยุดด้วยวิวทะเลและบรรยากาศเมืองใต้สุดสดใส
๐ วิ่งครบ เช็คอินครบ รับสิทธิ์ “มูฟรี” กับหมอดู
ความสนุกเริ่มตั้งแต่เวลา 05:00 น. กับกิจกรรมยืดเส้นยืดสาย Aerobic Warm Up เพื่อปลุกร่างกายให้พร้อม แล้วออกสตาร์ทพร้อมกันในเวลา 06:00 น. หลังเข้าเส้นชัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะกลับมาเจอกันที่คาเฟ่พันธมิตร เพื่อรับเครื่องดื่มสูตร Healthy ให้ร่างกายได้ พลัสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดีๆ พักผ่อน พูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรม Mini Game พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ
อีกหนึ่งไฮไลท์ คือกิจกรรมพิเศษ “LUCKY LIFE CHECK ดูดวงง่ายๆ เพื่อสุขภาพใจและชีวิตที่ดีขึ้น” ที่เข้าใจอินไซต์คนไทยสายสุขภาพและสายมูแบบสุด ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่วิ่งครบระยะทางตามกำหนด พร้อมถ่ายภาพป้าย Check Point และอัปโหลดลง Social Media ครบทั้ง 3 จุด จำนวน 20 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์ดู ดวงฟรีกับหมอดูชื่อดังภายในบูธ Fortune Teller มาร่วมเช็คดวง เติมพลังใจ และพลัสความปังให้ชีวิตไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพกับ AIA+ FUN RUN ทุกจังหวัด 4 ภาค ทั่วไทย
๐ AIA+ ขับเคลื่อน Healthier, Longer, Better Lives ด้วยการส่งเสริมสุขภาพในทุกวัน
กิจกรรม “AIA+ FUN RUN 2026” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนแนวคิดของแอปพลิเคชัน เอไอเอ พลัส ในการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับชีวิตประจำวันของลูกค้า ผ่านการส่งเสริมให้คนไทยเริ่มต้นสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย พร้อมได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านประกันและสุขภาพแบบครบวงจรบนแพลตฟอร์มเดียว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอในการขับเคลื่อนพันธกิจ Healthier, Longer, Better Lives เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “AIA+ FUN RUN 2026” สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ ผ่านสมาร์ตดีไวซ์ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จากนั้นคลิกที่แบนเนอร์ “AIA+ FUN RUN 2026” ภายในแอปฯ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+