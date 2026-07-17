ทีมวิจัยฯ หารือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมบูรณาการระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างอาคาร เพื่อรับมือแผ่นดินไหว

"ทีมวิจัยตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างอาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ภายใต้กองทุน ววน. หารือ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เน้นแนวทางบูรณาการระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างอาคาร เข้ากับแผนฉุกเฉินรับสถานการณ์แผ่นดินไหวของโรงพยาบาล
คณะวิจัยโครงการ “การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการความต่อเนื่องและการปรับตัวของโรงพยาบาลต่อภัยพิบัติแผ่นดินไหว ด้วยการบูรณาการระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้าง (SHM) แบบจำลองภัยพิบัติแผ่นดินไหว (CAT Model) และแนวคิดระบบการปรับตัวในภาวะซับซ้อน (CAS)”ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ ศ.ดร.นคร ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าหารือร่วมกับ พญ.พริมา โวหารสุชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการด้านกายภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางบูรณาการระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างอาคาร (Structural Health Monitoring: SHM) เข้ากับแผนฉุกเฉินรับสถานการณ์แผ่นดินไหวของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินความปลอดภัยของอาคารโรงพยาบาลเมื่อเกิดแผ่นดินไหว รวมถึงการนำเข้าข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของโรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติ
โครงการดังกล่าวบูรณาการองค์ความรู้และเครื่องมือสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้าง ส่วนประกอบอาคาร และข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารความปลอดภัย เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร การประเมินความเสี่ยง และการวางแผนความต่อเนื่องของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ
ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า "การหารือร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยเข้ากับบริบทการบริหารจัดการโรงพยาบาล และวางแนวทางพัฒนาระบบเตรียมพร้อมที่ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจ และดำเนินบริการที่จำเป็นได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง เมื่อเกิดแผ่นดินไหว" ./