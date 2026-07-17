อายิฯ ต่อยอด "Ajinomoto Victory Canteen" ปีที่ 2 หนุนโภชนาการนักกีฬาไทย สู่เอเชียนเกมส์ 2026

อายิโนะโมะโต๊ะ ให้บริการ “Ajinomoto Victory Canteen” เป็นปีที่ 2 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ชู "มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)" ที่พัฒนาโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพและเชฟมืออาชีพ พร้อมผสานองค์ความรู้ “AminoScience” เพื่อสนับสนุนศักยภาพนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
โภชนาการที่เหมาะสมคือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขัน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จโครงการวิคตอรี่ โปรเจค (Thailand Victory Project) เปิดให้บริการ "Ajinomoto Victory Canteen" ศูนย์โภชนาการหลักสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นปีที่ 2 หลังประสบความสำเร็จในการสนับสนุนนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 พร้อมสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 "ไอจิ-นาโกย่า" ประเทศญี่ปุ่น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทย
๐ ต่อยอดความสำเร็จ สานต่อพันธกิจสนับสนุนนักกีฬาไทยผ่านโภชนาการ
ตลอดปีที่ผ่านมา “Ajinomoto Victory Canteen” ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทั้งในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ผ่านเมนูอาหารที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของนักกีฬาในแต่ละช่วง ตลอดจนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยในปีนี้ อายิโนะโมะโต๊ะยังคงเดินหน้าสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยผ่าน Ajinomoto Victory Canteen เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่อยู่เคียงข้างวงการกีฬาไทยในระยะยาว
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์โภชนาการ โดยมี มร.ฮิโรยูกิ เทราโมโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด คุณทองดี ปาโส กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพิรุณรัตน์ หวังประกอบสุข ผู้จัดการหน่วยงานสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะด้านโภชนาการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งเสริมโภชนาการกีฬาและความเป็นอยู่ที่ดีของนักกีฬาไทย เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและสมรรถภาพสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ"
มร. ฮิโรยูกิ เทราโมโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้คนทุกช่วงวัยผ่านโภชนาการที่ดีภายใต้พันธกิจ “กินดี มีสุข” เราเชื่อมั่นว่า โภชนาการที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ จึงนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ‘AminoScience’ และประสบการณ์จากโครงการวิคตอรี่ โปรเจคซึ่งดำเนินงานมากว่า 20 ปีในประเทศญี่ปุ่น และ 8 ปีประเทศไทย มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลด้านโภชนาการอย่างครบวงจร ทั้งการพัฒนาเมนูอาหาร การให้คำแนะนำโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกรดอะมิโนอย่างอะมิโนไวทัล (aminoVITAL®) เพื่อช่วยให้นักกีฬามีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน
การเปิดให้บริการ Ajinomoto Victory Canteen ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในประเทศไทย สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการสร้างศูนย์กลางด้านโภชนาการที่ช่วยสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าเคียงข้างวงการกีฬาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 และการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต"
๐ เสริมศักยภาพนักกีฬาไทยด้วยมื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals) และ ‘AminoScience’
“Ajinomoto Victory Canteen” นำเสนอเมนู ‘มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)’ ภายใต้แนวคิด ‘เรากินเพื่ออะไร? (Eat with Purpose)’ ผ่าน 3 แนวทางสำคัญที่เหมาะกับตารางชีวิตของนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็น ‘กินเพื่อคงสมดุล’ สำหรับวันที่ใช้พลังงานน้อย ‘กินเพื่อเตรียมความพร้อม’ สำหรับวันซ้อมปกติ สะสมพลังงานเตรียมซ้อมแข่งในวันต่อไป และ ‘กินเพื่อฟื้นฟู’ สำหรับวันที่ซ้อมหนัก ใช้พลังงานสูง หรือเป็นวันแข่งขันจริง ที่พัฒนาโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพของอายิโนะโมะโต๊ะร่วมมือกับเชฟมืออาชีพ เพื่อให้เมนูอาหารตอบโจทย์ทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโน aminoVITAL® และกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาอย่างครบวงจร โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เพื่อให้บริการแก่ทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์