ซีพี แอ็กซ์ตร้า กวาด 4 รางวัล จาก "Retail Asia Awards 2026" ครอบคลุมด้านความยั่งยืน การตลาดเชิงวัฒนธรรม และประสบการณ์ลูกค้า

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก "แม็คโคร-โลตัส" ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะผู้นำค้าส่ง-ค้าปลีกไทย กวาด 4 รางวัลระดับเอเชียจากเวที Retail Asia Awards 2026 สะท้อนศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การตลาดเชิงวัฒนธรรม และการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าในทุกรูปแบบธุรกิจ พร้อมมุ่งยกระดับมาตรฐานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทยสู่ระดับโลก และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยรางวัลที่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้รับ มีดังนี้
1. Sustainability Initiative of the Year – Thailand จากโครงการ "ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste" ที่มุ่งจัดการขยะอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. Customer-Centric Brand of the Year – Thailand จากแคมเปญที่โลตัสได้ผสานความเข้าใจในวัฒนธรรมผู้บริโภคเข้ากับนวัตกรรมการตลาด จนกลายเป็นกระแสวัฒนธรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
3. Hypermarket of the Year – Thailand จากการที่โลตัส ได้นำเอาวัฒนธรรมในช่วงตรุษจีนให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าปลีก ด้วยกลยุทธ์ที่เข้าใจอินไซต์ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง สร้างการเติบโตที่จับต้องได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
4. Convenience Store of the Year – Thailand จาก Lotus's go fresh ที่หยิบจับอินไซต์ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมาพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการแบบเรียลไทม์ได้อย่างชาญฉลาด เปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้กลายเป็นโอกาสสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการปรับตัวและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรวดเร็ว ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ พร้อมมุ่งสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตอกย้ำศักยภาพของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในระดับภูมิภาคเอเชีย