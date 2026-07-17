ION Energy x Sigenergy เชื่อ“โซลาร์ภาคประชาชน” หนุนคนไทยเร่งติดตั้งโซลาร์ เพิ่มเป้าภาคครัวเรือน 5,000 หลังใน 3 ปี

ION Energy ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำ จับมือ Sigenergy ผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะระดับโลก ขึ้นแท่นพันธมิตรในไทยในการขยายเครือข่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคครัวเรือนในประเทศไทย เชื่อโครงการรัฐ “โซลาร์ภาคประชาชน” หนุนคนไทยเร่งติดตั้งโซลาร์ วางเป้าขยายการติดตั้งเพิ่มอีก 5,000 หลังในระยะเวลา 3 ปี ประเมินตลาดโซลาร์ประเทศไทยเติบโตระดับท็อปภูมิภาค มั่นใจความร่วมมือ 2 บริษัท หนุนโอกาสส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะสู่มือผู้บริโภค
นายพีรกานต์ มานะกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ION Energy ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Sigenergy ผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะระดับโลก ในฐานะพันธมิตรในประเทศไทยของ Sigenergy ในการร่วมกันขยายการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดให้ครอบคลุม 5,000 ครัวเรือนทั่วประเทศไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี (2026–2029) พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาเครือข่ายการขายและบริการในตลาดที่อยู่อาศัยของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
“ที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่มักติดตั้งโซลาร์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าช่วงกลางวันเป็นหลัก ระยะแรกของการติดตั้งโซลาร์จึงเป็นการติดตั้งแบบ On-grid ที่ไม่มีการกักเก็บพลังงานไว้ใช้ และยังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานขั้นสูงมากนัก แต่ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นจากสถานการณ์สงคราม หลายรายจึงปรับมาติดตั้งโซลาร์แบบ Hybrid เพื่อกักเก็บพลังงานไว้ใช้ และต้องการเทคโนโลยี Inverter และ Energy Storage ขั้นสูงขึ้น นับเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก Sigenergy ซึ่งเป็นผู้ผลิต Solar Inverter และ Energy Storage ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก ให้เป็นพันธมิตรรายแรกในไทย เพื่อมาร่วมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป” นายพีรกานต์ กล่าว
ในอดีต ลูกค้าของ ION Energy ช่วง 3-5 ปีก่อนกว่า 95% เลือกติดตั้งระบบโซลาร์แบบ On-grid ซึ่งมุ่งเน้นการลดค่าไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันเป็นหลัก มีการติดตั้งระบบ Hybrid เพียง 5% ขณะที่ปัจจุบันสัดส่วนการติดตั้งระบบ Hybrid เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนคิดเป็น 40% ของยอดติดตั้งใหม่ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มมองหาระบบที่สามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการ และช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานภายในครัวเรือนมากขึ้น ล่าสุด ภาครัฐยังได้ออกโครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟ ขายคืนได้ 2.20 บาท/หน่วย เป็นเวลา 10 ปี เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะยิ่งหนุนให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซลาร์มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ด้าน นายโทนี่ สวี่ (Tony Xu) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Sigenergy กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเติบโตของพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะความต้องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Sigenergy ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระดับโลก
“การจะเดินหน้าขยายตลาดในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น นอกจากความต้องการในประเทศจะแข็งแกร่งแล้ว เราต้องมีพันธมิตรท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง มีความเชี่ยวชาญในตลาด มีความเข้าใจผู้บริโภค เข้าใจสินค้าของเราเป็นอย่างดี และสามารถติดตั้งหรือส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับ ION Energy มาระยะหนึ่ง และเห็นถึงขีดความสามารถนี้ จึงได้ร่วมมือกันเพื่อส่งมอบเทคโนโลยีอัจฉริยะของเราสู่ครัวเรือนไทยในวงกว้าง และร่วมนำพาประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด” นายโทนี่ สวี่ (Tony Xu) กล่าว
ที่ผ่านมา บริษัทเดินหน้าลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบุคลากรกว่า 1,500 คนทั่วโลก และเกือบ 50% เป็นบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ทั้งระบบ Solar Inverter และ Energy Storage ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้น จึงมั่นใจว่าจะสามารถร่วมกับ ION Energy ส่งมอบเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในประเทศไทยได้
สำหรับ Sigenergy เป็นผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่มีส่วนแบ่งตลาดระดับแนวหน้าของโลก ครอบคลุมทั้งธุรกิจ Solar Inverter, ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ไปจนถึง EV Charger ดำเนินธุรกิจครอบคลุมกว่า 120 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และผู้ติดตั้งที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 25,000 ราย โดยบริษัทมุ่งพัฒนาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขณะที่บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ION Energy เป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และเป็นผู้ต่อยอดโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรให้ตอบโจทย์ทั้งภาคครัวเรือนและอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ผลักดันพลังงานสะอาดให้เข้าถึงครัวเรือนไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยผสานเทคโนโลยีโซลาร์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และระบบบริหารพลังงานอัจฉริยะไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลผลิตพลังงานได้แบบเรียลไทม์ ลดค่าไฟและเสริมความปลอดภัยของระบบในทุกขั้นตอน มีประสบการณ์การติดตั้งให้แก่ที่อยู่อาศัยของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ รวมถึงบ้านของผู้บริโภคทั่วไป รวมแล้วกว่า 6,500 หลังทั่วประเทศ ./