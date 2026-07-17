ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SICT) ผู้ออกแบบ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนจัดจำหน่ายไมโครชิปสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2569 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ได้ประกาศให้ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SICT) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2569 ด้วยการคัดเลือกจาก 931 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเทคโนโลยี โดยในปีนี้บริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (พ.ศ.2566-2569)
“บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ามาผสานกับกระบวนการดำเนินงานในทุกมิติตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการภายในองค์กร และตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) นอกเหนือจากการบริหารจัดการภายในแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้มีขนาดเล็กลง สามารถทำงานผ่านการเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ซึ่งช่วยลดของเสียจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และลดการใช้พลังงานในระดับมหภาค โดยนวัตกรรมไมโครชิปรุ่นล่าสุด ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการเกษตรอัจฉริยะ การบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ”
โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบสองในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI