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เชฟรอนได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 41 จากปฏิทินชุด “We Begin. The Earth Sustains. เราเริ่ม โลกรอด”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี (ขวา) ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน จากการประกวดปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2569 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (สปสท.) จากผลงานปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะชุด “We Begin. The Earth Sustains. เราเริ่ม โลกรอด” 

โดยการประกวดดังกล่าว มุ่งส่งเสริมการผลิตปฏิทินในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดขององค์กร สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างโดดเด่น

ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะชุด “We Begin. The Earth Sustains. เราเริ่ม โลกรอด” ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญว่า “ความยั่งยืนเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกคน” โดยเชฟรอนได้นำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ขององค์กร มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวบนหน้าปฏิทิน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า “พลังคน” คือหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนโลกให้ก้าวต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเนื้อหาในปฏิทินสะท้อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเชฟรอนในหลากหลายมิติ อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน


การได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะนี้ จึงสะท้อนผลงานที่บอกเล่าความตั้งใจของเชฟรอน ผ่านการสร้างสรรค์สื่อองค์กรที่เข้าถึงง่าย และสามารถถ่ายทอดประเด็นความยั่งยืนให้ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างรับผิดชอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป





นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี (ขวา) ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
เชฟรอนได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 41 จากปฏิทินชุด “We Begin. The Earth Sustains. เราเริ่ม โลกรอด”
เชฟรอนได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 41 จากปฏิทินชุด “We Begin. The Earth Sustains. เราเริ่ม โลกรอด”
เชฟรอนได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 41 จากปฏิทินชุด “We Begin. The Earth Sustains. เราเริ่ม โลกรอด”