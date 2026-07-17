เอเชี่ยน อะไลอันซ์ฯ เข้าทำเนียบ ESG100 ปี 69 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2569 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2569 ด้วยการคัดเลือกจาก 931 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food industry) และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (พ.ศ. 2566-2569)
“บริษัทฯ วางแนวขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตภายใต้กลยุทธ์ Level Up AAI! ครอบคลุมการยกระดับใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ การยกระดับสถานะสู่การเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรระดับโลก การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ของบริษัท และการยกระดับความใส่ใจสู่ความยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ CHEERS! ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการได้รับการยอมรับด้านธรรมาภิบาล และความยั่งยืนในระดับสากล”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนการจัดประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบสองในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI