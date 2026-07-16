ม.รังสิต จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และ ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต