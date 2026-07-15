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โอกาสดี!! สจล.จับมือ TCP จัด "THE KBS HACKATHON 2026" เปิดเวทีสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม พร้อมชิงรางวัลทรงเกียรติ โล่พระราชทาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Business School : KBS) ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ อาทิ เรดบูล เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จัดกิจกรรม Orientation Day ภายใต้โครงการ THE KBS HACKATHON 2026 (Season 3: The Entrepreneurial Innovator) ภายใต้หัวข้อ "Beverages for a Sustainable Future" เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน กติกา แนวทางการพัฒนาไอเดียธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้จัดงาน โดยบรรยากาศมีนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและร่วมพูดคุยในช่วงถาม-ตอบ (Q&A) ก่อนเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ณ ห้อง Business Opera House ชั้น 5


โครงการ "THE KBS HACKATHON 2026" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพด้านการคิดเชิงนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์โจทย์จากภาคธุรกิจ และการนำเสนอแนวคิดภายใต้ธีม "The Entrepreneurial Innovator" โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจร่วมให้คำแนะนำตลอดการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโอกาสคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต


โครงการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2569 ก่อนเข้าสู่รอบ Audition Day วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เพื่อคัดเลือก 20 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบ Semi - Final วันที่ 28 สิงหาคม 2569 คัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันในรอบ Final Demo Day วันที่ 4 กันยายน 2569 และปิดท้ายด้วย พิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน ในวันที่ 6 กันยายน 2569

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage: KBS HACKATHON พร้อมรวมทีมให้พร้อม แล้วเปลี่ยนไอเดียที่อยู่ในสมุดให้กลายเป็นธุรกิจแห่งอนาคตบนเวที THE KBS HACKATHON 2026


สำหรับผู้ที่สนใจงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ห้ามพลาด! งาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” (KMITL EXPO 2026) ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายในงานพบกับการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เวทีเสวนานานาชาติ กิจกรรม Open House เวิร์กชอป และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนตลอดทั้ง 6 วัน ./

โอกาสดี!! สจล.จับมือ TCP จัด "THE KBS HACKATHON 2026" เปิดเวทีสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม พร้อมชิงรางวัลทรงเกียรติ โล่พระราชทาน
โอกาสดี!! สจล.จับมือ TCP จัด "THE KBS HACKATHON 2026" เปิดเวทีสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม พร้อมชิงรางวัลทรงเกียรติ โล่พระราชทาน
โอกาสดี!! สจล.จับมือ TCP จัด "THE KBS HACKATHON 2026" เปิดเวทีสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม พร้อมชิงรางวัลทรงเกียรติ โล่พระราชทาน
โอกาสดี!! สจล.จับมือ TCP จัด "THE KBS HACKATHON 2026" เปิดเวทีสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม พร้อมชิงรางวัลทรงเกียรติ โล่พระราชทาน