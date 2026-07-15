โอกาสดี!! สจล.จับมือ TCP จัด "THE KBS HACKATHON 2026" เปิดเวทีสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม พร้อมชิงรางวัลทรงเกียรติ โล่พระราชทาน

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Business School : KBS) ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ อาทิ เรดบูล เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จัดกิจกรรม Orientation Day ภายใต้โครงการ THE KBS HACKATHON 2026 (Season 3: The Entrepreneurial Innovator) ภายใต้หัวข้อ "Beverages for a Sustainable Future" เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน กติกา แนวทางการพัฒนาไอเดียธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้จัดงาน โดยบรรยากาศมีนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและร่วมพูดคุยในช่วงถาม-ตอบ (Q&A) ก่อนเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ณ ห้อง Business Opera House ชั้น 5
โครงการ "THE KBS HACKATHON 2026" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพด้านการคิดเชิงนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์โจทย์จากภาคธุรกิจ และการนำเสนอแนวคิดภายใต้ธีม "The Entrepreneurial Innovator" โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจร่วมให้คำแนะนำตลอดการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโอกาสคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
โครงการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2569 ก่อนเข้าสู่รอบ Audition Day วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เพื่อคัดเลือก 20 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบ Semi - Final วันที่ 28 สิงหาคม 2569 คัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันในรอบ Final Demo Day วันที่ 4 กันยายน 2569 และปิดท้ายด้วย พิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน ในวันที่ 6 กันยายน 2569
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage: KBS HACKATHON พร้อมรวมทีมให้พร้อม แล้วเปลี่ยนไอเดียที่อยู่ในสมุดให้กลายเป็นธุรกิจแห่งอนาคตบนเวที THE KBS HACKATHON 2026
สำหรับผู้ที่สนใจงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ห้ามพลาด! งาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” (KMITL EXPO 2026) ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายในงานพบกับการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เวทีเสวนานานาชาติ กิจกรรม Open House เวิร์กชอป และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนตลอดทั้ง 6 วัน ./