กอง REIT LHSC ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) กองทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2569 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายณสุ จันทร์สม รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2569 ด้วยการคัดเลือกจาก 931 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 3 (พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.2568-2569)
“LH Fund ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ LHSC มีโครงการและกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่สำคัญ เช่น การติดตั้งสถานี EV Charger รถยนต์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การค้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการขยะครบวงจร ด้วยการจัดตั้งจุดแยกขยะประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการนำกลับมารีไซเคิลและลดปริมาณขยะฝังกลบ รวมถึงการจัดหาพื้นที่ส่งเสริมอาชีพ โดยสนับสนุนพื้นที่ภายในศูนย์การค้าให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ในการจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้การบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล”
ปัจจุบัน LHSC ถือครองสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพใจกลางเมืองพัทยา ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและโรงแรมระดับนานาชาติโดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบสองในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI