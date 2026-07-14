เอ็มเอสดี หนุน "Trans Pride Thailand" ต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมเปิดตัวกิจกรรมวิ่งส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร

บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equity and Inclusion: DEI) ในเดือน Pride Month ปี 2569 ด้วยการสนับสนุน Trans Pride Thailand 2026 ผ่านนิทรรศการ ‘TRANSMISSION powered by AIS: ข้ามเพศ ข้ามเวลา สู่ภารกิจความเท่าเทียม’ ณ AIS Siam กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12–16 มิถุนายน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้กรอบโครงการ MSD Gives Back พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว MSD All Gen(ders) Run กิจกรรมวิ่งเชื่อมพลังความหลากหลายในเครือข่ายพนักงาน ณ สวนลุมพินี นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเอ็มเอสดีมุ่งขับเคลื่อนความเท่าเทียมอย่างรอบด้าน ทั้งในชุมชนหลากหลายทางเพศและภายในองค์กร ด้วยความเชื่อมั่นว่าความเท่าเทียมคือสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมสมควรได้รับ
Trans Pride Thailand 2026 มหกรรม Pride ระดับชาติเพื่อชุมชนคนข้ามเพศ นอนไบนารี และอินเตอร์เซกซ์ กลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ริเริ่มขึ้นในปี 2567 โดยเครือข่าย Trans Pride Thailand เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ InterPride หรือสมาคมผู้จัดงาน Pride ระดับนานาชาติ งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "การส่งต่อพลัง" จากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน และจากการมองเห็นสู่การมีอิทธิพลในระดับโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจ สะท้อนความเชื่อมั่นว่าความเท่าเทียมของชุมชนคนข้ามเพศคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน โดยเอ็มเอสดี ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้โครงการ MSD Gives Back เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคม
ตลอดระยะเวลา 5 วัน มีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นเพื่อส่งต่อความหลากหลายและความภาคภูมิใจที่เชื่อมโยงสู่ระดับโลก ประกอบด้วย 3 ไฮไลท์หลัก ได้แก่ นิทรรศการ TRANSMISSION ถ่ายทอดคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนคนข้ามเพศผ่าน 4 โซนประสบการณ์ ได้แก่ SEEN ประวัติศาสตร์คนข้ามเพศในสังคมไทย, MOVE การขับเคลื่อนสิทธิและกฎหมายเพื่อความเท่าเทียม, WORTH พลัง Trans Economy ที่ยังรอการปลดปล่อย, และ WORLD Soft Power ไทยสู่เวทีโลก เวทีเสวนา Talk Series ที่ครอบคลุมประเด็นกฎหมาย สุขภาวะ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และครอบครัว และ เวิร์กช็อป Boost Camp สำหรับผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จากชุมชนคนข้ามเพศและหลากหลายทางเพศ ณ AIS SIAM STUDIO ชั้น 4 โดยเอ็มเอสดีร่วมส่งตัวแทนเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา ‘EARN YOUR WORTH’ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จริงในการสร้างองค์กรที่เปิดรับความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมความเท่าเทียมสำหรับทุกคน
นอกจากการสนับสนุน Trans Pride Thailand แล้ว เอ็มเอสดียังสะท้อน Pride ภายในองค์กรด้วยการจัด MSD All Gen(ders) Run กิจกรรมวิ่งเชื่อมพลังความหลากหลายเป็นครั้งแรก ณ สวนลุมพินี เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพนักงานของเอ็มเอสดี 2 กลุ่ม ได้แก่ Next Gen Network เครือข่ายพนักงานคนรุ่นใหม่ และ Rainbow Alliance เครือข่ายพนักงานด้านความหลากหลายทางเพศ โดยชวนพนักงานมาจับคู่กับ Buddy ที่มีความแตกต่างด้านอายุ เพศ พื้นเพ หรือแผนกงาน เพื่อร่วมวิ่ง เดิน และสนุกกับกิจกรรม Color Hunting ความมุ่งมั่นของเอ็มเอสดีทั้งภายนอกและภายในองค์กรครั้งนี้ พิสูจน์ให้เห็นว่าเอ็มเอสดีมองความหลากหลายและความเท่าเทียมอย่างครบวงจร ไม่ใช่แค่นโยบาย แต่คือวัฒนธรรมที่ทุกคนในองค์กรร่วมกันสร้างและมีชีวิตอยู่ทุกวัน
ความร่วมมือระหว่าง Next Gen Network และ Rainbow Alliance ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจร่วมกันในการพาพนักงานออกมาสัมผัสประสบการณ์นอกออฟฟิศ ร่วมวิ่ง เดิน และสนุกสนานไปด้วยกันอย่างมีพลัง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงผ่านกิจกรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพราะเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพนักงานคือรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและเปิดรับทุกคน ทั้งสองเครือข่ายมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง เพราะความเท่าเทียมไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการสร้างองค์กรและสังคมที่ดีกว่า
ความมุ่งมั่นของเอ็มเอสดีในการสนับสนุน Trans Pride Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ควบคู่กับการจัด MSD All Gen(ders) Run สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ครอบคลุมทุกมิติในการขับเคลื่อน DEI ทั้งในชุมชนหลากหลายทางเพศและภายในองค์กร เอ็มเอสดีเชื่อมั่นว่าสังคมที่เท่าเทียมและโอบรับความหลากหลายคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจ ‘Inventing for Life’ ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้น ./