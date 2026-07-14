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DMT ชูผลสำเร็จโครงการ “ทำนาลดคาร์บอน” ต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน สู่เกษตรคาร์บอนต่ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโครงการ “ทำนาลดคาร์บอน” ยกระดับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่งนับว่าเป็นอีกโครงการต้นแบบการทำเกษตรคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

โครงการนำร่องนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเกษตรกรได้อย่างแข็งแกร่ง จนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างชัดเจน

การดำเนินงานครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากการระดมความคิดเห็นและการวางแผนอย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท เนทซีโรคาร์บอน จำกัด และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ในกระบวนการเพาะปลูก ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ DMT ได้นำทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร เพื่อร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแปลงนาสาธิตเพื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาของการทำเกษตรกรรมในโครงการนี้




• เทคโนโลยีและการจัดการนาข้าว
โครงการนี้ได้นำเทคโนโลยีติดตามภาคสนามมาใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำตามแนวทาง Alternate Wetting and Drying หรือการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าวและสภาพแวดล้อมในแปลงนาได้รับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนเครดิตที่เป็นเป้าหมายหลักของโครงการ

กระบวนการบริหารจัดการน้ำจะทำการปล่อยน้ำออกจากแปลงนาทั้งหมดจำนวน 2 รอบ ซึ่งช่วยจำกัดการเกิดก๊าซมีเทนในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและหันมาใช้อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกดังกล่าวช่วยให้ต้นข้าวมีความแข็งแรง สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน

หลังจากเสร็จสิ้นช่วงเวลาการเพาะปลูกเป็นเวลา 4 เดือน คณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในชุมชนได้ร่วมกันลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจากแปลงนาสาธิต โดย ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวว่า สิ่งที่บริษัทภูมิใจไม่ใช่เพียงการได้ผลผลิตจากแปลงนา แต่คือการได้เห็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพิสูจน์ว่าการทำเกษตรก็สามารถเป็นอีกกลไกหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้


• การต่อยอดผลผลิตและการลดมลพิษ
ผลจากการดำเนินโครงการบนพื้นที่แปลงนาสาธิตขนาด 20 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกได้รวมทั้งสิ้น 11.60 ตัน และเมื่อนำเข้าสู่กระบวนการสีและแปรรูปแล้ว ได้เป็นข้าวสารคุณภาพสูงปริมาณประมาณ 5.9 ตัน ซึ่งทาง DMT ได้นำผลผลิตทั้งหมดมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศภายใต้แบรนด์ ข้าว Green Way เพื่อช่วยรักษาคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา และนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น โครงการยังได้บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการรวบรวมฟางข้าวเข้าสู่กระบวนการหมักเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในชั้นดิน แทนวิธีการเผาตอซังและฟางข้าวแบบเดิม ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมของสภาพดินสำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป

จากการประเมินผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ Premium T-VER รหัสมาตรฐาน T-VER-P-METH-13-08 พบว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการลดสารเคมี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เฉลี่ย 0.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ คิดเป็นคาร์บอนเครดิตรวม 17.44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการสร้างต้นแบบเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำที่ใช้งานได้จริง



คลิปเมื่อตอนที่เปิดโครงการ (15 กรกฎาคม 2568) – ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อความยั่งยืนภายใต้แนวคิด “Tollway Better Way – ยกระดับคุณภาพชีวิต” และ “Tollway Green Way – ยกระดับสิ่งแวดล้อมและสังคม”


โครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการทำนาแบบลดการใช้น้ำ (Alternate Wettingand Drying: AWD) เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศโดยเริ่มดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ 20 ไร่ ที่ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งสนับสนุนเกษตรกรรมปลอดสารเคมี เสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และวางรากฐานด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร

DMT ชูผลสำเร็จโครงการ “ทำนาลดคาร์บอน” ต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน สู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
DMT ชูผลสำเร็จโครงการ “ทำนาลดคาร์บอน” ต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน สู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
DMT ชูผลสำเร็จโครงการ “ทำนาลดคาร์บอน” ต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน สู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
DMT ชูผลสำเร็จโครงการ “ทำนาลดคาร์บอน” ต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน สู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
DMT ชูผลสำเร็จโครงการ “ทำนาลดคาร์บอน” ต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน สู่เกษตรคาร์บอนต่ำ