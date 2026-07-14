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Strategic Thinking ไม่ใช่การเดาอนาคต แต่คือการเตรียมตัวให้เหมาะกับอนาคต / วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผมได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “Strategic Thinking and Business Innovation” ในหลักสูตร W-Lead Global Leadership Transformation Program ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

ผมได้ชวนผู้เข้าร่วมให้ลองนึกภาพง่าย ๆ ว่า…ยุทธศาสตร์ ก็เหมือนการเลือกยานพาหนะครับ
ส่วนโลกที่เราใช้ชีวิตและทำธุรกิจอยู่ ก็คือ เส้นทาง ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ถ้าเรารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นทางเรียบ ทางชัน ทางน้ำท่วม หรือหนทางเต็มไปด้วยพายุ เราก็คงไม่เลือกยานพาหนะแบบเดิม ๆ และคงเตรียมอุปกรณ์ติดตัวไปไม่เหมือนเดิมเช่นกัน

การคิดเชิงยุทธศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงการวางแผนเพื่อ “อยู่รอด”

แต่คือการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วพอ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นคุณค่า และสร้างโอกาสใหม่ให้กับองค์กรและสังคม

วันนี้ หนึ่งในเส้นทางที่ทุกองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังนำโลกของเราเข้าสู่ยุคของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว

ทั้งร้อนจัด ฝนหนัก ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า และภัยพิบัติที่เกิดบ่อยขึ้น รุนแรงขึ้น และคาดเดาได้ยากกว่าที่เคยเผชิญมา


และเมื่อเรื่องเช่นนี้มันเกิดขึ้น เราได้ออกแบบองค์กรไว้พร้อมแล้วหรือยัง?”

ยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์องค์กร และยุทธศาสตร์ธุรกิจ จึงควรนำเรื่องภูมิอากาศสุดขั้ว เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบตั้งแต่ต้น

ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบริการ ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ออกแบบวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงการออกแบบการลงทุน เพื่อรองรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

เมื่ออนาคตเดินทางมาถึง เราจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้รับมือกับปัญหา แต่จะสามารถเป็นผู้ที่ช่วยสร้างทางออกที่ผู้คนต้องการได้อย่างแม่นยำกว่า

ผมได้ยกตัวอย่าง กรณีของเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้โดยไม่กระทบข้อกำหนดด้านอาคาร ไม่ทำลายคุณค่าของอาคารประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่นของหลายประเทศในยุโรป

เมื่อคลื่นความร้อนครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ เกิดขึ้นในยุโรป ผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้กลับกลายเป็นคำตอบที่ตลาดต้องการอย่างมาก

เพราะผู้ออกแบบมองเห็น “เส้นทางข้างหน้า” ก่อนที่ความต้องการสินค้าจะเกิดขึ้นจริงๆ

ในช่วงท้ายของการบรรยาย เราได้ร่วมกัน ชวนกันวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศ การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ และแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมองให้เห็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามา

ท้ายที่สุด ผมเชื่อว่า…

เศรษฐกิจจากการรับมือสภาวะโลกเดือด (Climate Adaptation Economy) จะเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจสำคัญของโลกในทศวรรษข้างหน้า

หากเราออกแบบชุดความคิด นโยบายสาธารณะ และนวัตกรรมอย่างรอบด้าน


เราจะไม่ได้เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้


แต่ยังสามารถช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้รับโอกาส ความเป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
Strategic Thinking ไม่ใช่การทำนายอนาคต


แต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคต และเปลี่ยนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้กลายเป็นคุณค่าของผู้คนและสังคมครับ


บทความโดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Strategic Thinking ไม่ใช่การเดาอนาคต แต่คือการเตรียมตัวให้เหมาะกับอนาคต / วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
Strategic Thinking ไม่ใช่การเดาอนาคต แต่คือการเตรียมตัวให้เหมาะกับอนาคต / วีระศักดิ์ โควสุรัตน์