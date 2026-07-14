ทางรอดในยุคเศรษฐกิจ AI: เปลี่ยนต้นทุนให้เป็นกลยุทธ์แห่งความสำเร็จ/ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เราได้เห็นการก้าวข้ามผ่านยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Age) มาสู่ยุคที่ "ปัญญาประดิษฐ์" หรือ AI กลายมาเป็นหัวขบวนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก (AI Economy) อย่างปฏิเสธไม่ได้ พัฒนาการของเทคโนโลยีนี้เดินทางมาไกลจากยุค AI 1.0 ที่จำกัดอยู่ในระบบเมนเฟรมขนาดใหญ่ สู่ยุค AI 2.0 ในปัจจุบันที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงการประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม ในความล้ำสมัยที่เกิดขึ้นนี้ กลับมี "ต้นทุนแฝง" และข้อจำกัดมหาศาลที่โลกกำลังต้องเผชิญ ซึ่งหากผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจสามารถทำความเข้าใจและพลิกมุมมองต่อต้นทุนเหล่านี้ได้ มันจะกลายเป็น "กลยุทธ์แห่งความสำเร็จ" ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
วิกฤตต้นทุนแฝงของ AI: ข้อจำกัดของ "ดิน น้ำ ลม ไฟ"
แม้ว่า AI ในปัจจุบันจะเปี่ยมไปด้วยความสามารถ แต่ภายใต้โครงสร้างสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ยุค 2.0 นั้น มีข้อจำกัดทางกายภาพที่แยก "หน่วยความจำ (Memory)" และ "หน่วยประมวลผล (Processing)" ออกจากกัน ทำให้การส่งผ่านข้อมูลก่อให้เกิดการใช้พลังงานและความร้อนมหาศาล จนนำไปสู่วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถสรุปเป็นปัจจัยตามธาตุทั้งสี่ ได้แก่
ไฟ (พลังงาน): ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทั่วโลกมีอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 อัตราการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2024
น้ำ (การระบายความร้อน): ระบบคูลลิ่งเพื่อลดความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ต้องใช้น้ำมหาศาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจสูงถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกับภาคการเกษตรและชุมชน
ลม (มลภาวะและสภาพภูมิอากาศ): การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission) ซึ่งคาดว่าภายในปี 2035 คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากระบบ AI อาจสูงถึง 1 กิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ในหลายพื้นที่ยังสร้างมลภาวะทางเสียงจนเริ่มเกิดการต่อต้านจากชุมชนรอบข้าง
ดิน (ขยะอิเล็กทรอนิกส์และแร่หายาก): การผลิตชิปประมวลผลจำเป็นต้องพึ่งพาการทำเหมืองแร่หายาก (Rare Earth) ที่ส่งผลกระทบและสร้างมลพิษต่อแหล่งน้ำและผืนดินในประเทศกำลังพัฒนา และเมื่ออุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน ภายในปี 2030 จะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก Data Center สูงถึง 5 ล้านตัน โดยมีเพียง 22% เท่านั้นที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
ข้อจำกัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ระบบ AI ในปัจจุบัน "ยังไม่เป็นมิตรต่อโลก" และศูนย์ข้อมูลที่เราลงทุนสร้างกันในวันนี้ อาจกลายเป็น "สุสานข้อมูล" ในอนาคตอันใกล้ หากสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค AI 3.0 ที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง Neuromorphic Chip หรือ Compute-in-Memory ที่รวมหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลเข้าด้วยกัน ช่วยลดการส่งผ่านข้อมูล ประหยัดพลังงาน และย่อส่วน Data Center ขนาดใหญ่ให้กลายเป็น Knowledge Stack เหลือเพียงชั้นวางหรือ Rack ตู้เดียว
มหาอำนาจกับ Landscape ของเศรษฐกิจ AI
ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นที่แน่ชัดว่าสหรัฐอเมริกาพยายามวางตำแหน่งตัวเองให้เป็น "มันสมองส่วนกลาง (Mega Brain)" ของโลก ผ่านการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและโมเดล AI ชั้นนำ ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในฐานะผู้ใช้งาน เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจาย (Distributed Knowledge) ที่ต้องส่งข้อมูลกลับไปประมวลผลที่ศูนย์กลาง
รูปแบบการผูกขาดนี้ส่งผลให้เกิดการควบคุมอํานาจทางเศรษฐกิจ โดยทุก ๆ "Token" หรือปริมาณการประมวลผลของ AI ที่เรานำมาใช้ จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar) เปรียบเสมือนวิวัฒนาการในการผูกขาดทางเศรษฐกิจระดับโลกในอดีต ตั้งแต่ยุคที่ผูกดอลลาร์ไว้กับทองคำ (Bretton Woods) มาสู่ยุคการผูกกับน้ำมัน (Petrodollar) ผูกกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Stablecoin) และในที่สุดคือการผูกเข้ากับ "มันสมองของปัญญาประดิษฐ์ (AI Dollar)"
"ผู้ปรุง" (The Chef): ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของธุรกิจไทย
เมื่อเห็นภาพรวมของภูมิทัศน์ระดับโลกแล้ว คำถามสำคัญ คือ “ประเทศไทยควรอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่คุณค่านี้”
หากเราตั้งเป้าหมายที่จะเป็น "ผู้สร้าง AI" ในระดับโครงสร้างพื้นฐานหรือฮาร์ดแวร์ เราอาจจะไม่มีกำลังทุนและเทคโนโลยีเพียงพอที่จะไปแข่งขันในเวทีโลก แต่ในทางกลับกัน หากเราเป็นเพียง "ผู้เสพหรือผู้ซื้อ" เราก็ต้องจ่ายต้นทุนมหาศาลและตกเป็นผู้ตามตลอดไป
ทางรอดที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ที่สุดสำหรับธุรกิจไทย คือ การยืนอยู่ตรงกลาง ในฐานะ "ผู้ปรุง (The Chef)"
หน้าที่ของเราไม่ใช่การสร้างเตาแก๊สหรือผลิตจานชาม (Infrastructure) และไม่ใช่แค่คนนั่งกินข้าว (Consumer) แต่คือ "พ่อครัว" ที่หยิบเอาเทคโนโลยี AI จากค่ายต่าง ๆ มามองเป็น "วัตถุดิบ (Ingredients)" และนำมาผสมผสานกับสิ่งที่เป็นจุดแข็งเดิมของเรา นั่นคือ "บริบทและความรู้ในท้องถิ่น (Local Knowledge)" เพื่อรังสรรค์ออกมาเป็นสูตรอาหารเฉพาะตัว หรือ "แนวทางการแก้ปัญหา (Solutions)" ที่ตอบโจทย์การใช้งานของตลาดอย่างแท้จริง
หากพิจารณาตามโมเดลชั้นบริการ (ASI Layer) ที่แปลงมาจากแบบจำลอง OSI (Open Systems Interconnection) เราจะแบ่งระดับชั้นการทำงานออกได้เป็น 3 ส่วน เรียงจากบนลงล่าง คือ
1. Application Layer (การจัดจานและเสิร์ฟ): การส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีแก่ผู้บริโภค ซึ่งในอนาคตอันใกล้ ระดับชั้นนี้อาจถูกกลืนหายไปด้วยความสามารถของ AI ที่สามารถสร้างหน้าต่างการใช้งาน (UI) ได้เองตามคำสั่งโดยตรงของผู้ใช้ (On-demand Application)
2. Solution Layer (การปรุงอาหาร): นี่คือจุดที่ธุรกิจไทยต้องโฟกัส คือ การนำวัตถุดิบมาออกแบบระบบ กระบวนการ และการประมวลผลให้ตอบโจทย์ธุรกิจ
3. Infrastructure Layer (ห้องครัวและวัตถุดิบ): เป็นส่วนของระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์พื้นฐานที่เราหยิบยืมพลังจากผู้พัฒนาค่ายใหญ่มาใช้
การผสมผสาน "กลิ่นอายความเป็นมนุษย์" (Human Flavor) เข้ากับเทคโนโลยี
หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ "ผู้ปรุง" คือการตระหนักรู้ว่า ผลลัพธ์หรือ Solution ที่ได้จากระบบ AI เพียงอย่างเดียวไม่สามารถขายตัวเองได้ และไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ AI อาจมีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจเนื้อหา การประมวลผลตามตรรกะ (Logic & Algorithm) รวมถึงการติดต่อสื่อสาร แต่สิ่งที่ AI "ทำไม่ได้" คือ
Context (บริบท): AI สามารถทำความเข้าใจเนื้อหา (Content) แต่ขาดความเข้าใจความลึกซึ้งของนัยยะ สถานการณ์ หรือความเชื่อมโยงที่ซับซ้อน
Contemplate (การไตร่ตรอง): AI สามารถคำนวณ (Compute) ได้ตามตรรกะที่ป้อน แต่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะมาไตร่ตรองใคร่ครวญในมิติของคุณค่าหรือจริยธรรม
Connection (ความสัมพันธ์): AI สามารถสื่อสาร (Communication) กับผู้คนและอุปกรณ์รอบข้าง แต่ไม่สามารถสร้างความผูกพัน ความเข้าใจ ความอบอุ่น หรือความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ในแบบมนุษย์
ดังนั้น กลยุทธ์แห่งความสำเร็จ คือ การสร้างสูตรการบริการที่มีการผสมผสาน "กลิ่นอายความเป็นมนุษย์ (Human Flavor)" เข้าไปในเทคโนโลยี องค์กรธุรกิจต้องปรับบทบาทของบุคลากรจากผู้ทำงานซ้ำ ๆ มาเป็น "เชฟ" ที่คอยกำกับ ควบคุม และใส่ความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความใส่ใจลงไปในระบบ
แน่นอนว่ายุคเศรษฐกิจ AI จะส่งผลกระทบให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการลดพนักงานในบางตำแหน่งงานที่ถูกแทนที่ได้ง่าย สิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องเตรียมพร้อมคือแผนการรับมือ 3 ระดับ ได้แก่ การบรรเทาผลกระทบ (Mitigate) การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะใหม่ (Adaptation) และการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น (Transition) ในขณะที่ตัวพนักงานเองก็ต้องพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ของตนเองให้กลายเป็นผู้ควบคุมวัตถุดิบ AI แทนการเป็นแรงงานดิบ
กลยุทธ์ "ความลงตัวของผลิตภัณฑ์และตลาด" (Product-Market Fit)
การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI ผู้ชนะในเกม มิใช่ผู้ที่ทุ่มเงินซื้อเทคโนโลยีที่เร็วที่สุด ล้ำสมัยที่สุด หรือแพงที่สุด แต่คือผู้ที่สามารถค้นหา "ความลงตัวของผลิตภัณฑ์และตลาด (Product-Market Fit)" ได้ดีที่สุด
เมื่อผู้บริหารต้องวางกลยุทธ์การแข่งขัน เราสามารถประเมินตำแหน่งของตนเองผ่านความเชี่ยวชาญและการเจาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากเราเลือกทำผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดมวลชน (Mass) ที่ตัวระบบไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น สิ่งที่เราต้องใช้คือ "กลยุทธ์ด้านต้นทุน (Cost Leadership)" ด้วยการทำอย่างไรจึงจะบริหารจัดการวัตถุดิบ AI ให้มีประสิทธิภาพและราคาถูกที่สุด
หรือหากเราเลือกทำผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัวสูง (Unique) ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche) สิ่งที่เราต้องหยิบมาใช้คือ "กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation)" มุ่งเน้นไปที่การปรุงแต่งระบบที่มีความแม่นยำ ลึกซึ้ง และมีกลิ่นอายความเป็นมนุษย์ที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยาก เป็นต้น
ทางรอดของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ AI ไม่ใช่การตื่นตระหนกวิ่งตามเทคโนโลยีจนหลงลืมต้นทุนและความคุ้มค่า และไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีจนตกขบวน แต่คือการมองเห็น "ต้นทุนและข้อจำกัด" ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม พลังงาน และภูมิรัฐศาสตร์ แล้วแปรเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์ด้วยการวางตำแหน่งตนเองให้เป็น "ผู้ปรุง (The Chef)" ที่ฉลาดในการเลือกใช้วัตถุดิบปัญญาประดิษฐ์ ผสานเข้ากับศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เพื่อส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาที่ทรงคุณค่า แตกต่าง และยั่งยืนในระยะยาว
บทความโดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์