มูลนิธิทิสโก้ฯ เดินหน้าสร้างโอกาส มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1/2569 มูลค่า 44.9 ล้านบาท

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล สานต่อพันธกิจเพื่อสังคมไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2569 รอบที่ 1 จำนวน 12,100 ทุน รวมมูลค่า 44,942,000 บาท เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม โดยมี นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ นายปลิว มังกรกนก รองประธานมูลนิธิฯ และประธานกรรมการกลุ่มทิสโก้ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ นำโดย นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย
สำหรับปี 2569 มูลนิธิฯ ตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาจำนวน 13,000 ทุน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา โดยแบ่งการมอบทุนเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรกในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้นำไปใช้ได้ทันในปีการศึกษานี้ และรอบที่สองภายในเดือนพฤศจิกายน 2569
ทั้งนี้ ทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ฯ เป็นทุนให้เปล่าที่มุ่งส่งต่อโอกาสให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเขียนเล่าถึงความจำเป็น สภาพความเป็นอยู่ และเหตุผลที่ต้องการรับการสนับสนุน เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้พิจารณาอย่างรอบด้าน ผ่านการรับรองข้อมูลและประสานงานจากสถานศึกษา
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2525 มูลนิธิทิสโก้ฯ มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมไทยใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การศึกษา การรักษาพยาบาล และการประกอบอาชีพ โดยตลอดระยะเวลากว่า 44 ปี ได้มอบทุนสนับสนุนรวมแล้วกว่า 197,435 ทุน รวมมูลค่ากว่า 704.3 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนการศึกษา 195,720 ทุน ทุนรักษาพยาบาล 1,226 ทุน และทุนประกอบอาชีพ 489 ทุน
มูลนิธิทิสโก้ฯ มุ่งมั่นสร้างโอกาสและมอบความหวังให้แก่ผู้ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยที่แข็งแรงและยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนทั้ง 3 ประเภทได้ที่ https://www.tiscofoundation.org