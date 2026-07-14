แวนทีฟ x ม.เกษตรฯ เปลี่ยน "ถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว" เป็น "แฟชั่นไอเทม"

เมื่อถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว กลายเป็นแฟชั่นไอเทม: เบื้องหลังโครงการความร่วมมือระหว่าง แวนทีฟ และมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ที่มอบชีวิตใหม่ให้วัสดุเหลือใช้
แวนทีฟ ประเทศไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต่อยอดแนวคิด Upcycling ถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว ผ่านผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ผสานการออกแบบและความยั่งยืน
สิ่งที่เห็นในภาพอาจดูเหมือนกระเป๋าแฟชั่นทั่วไป แต่เบื้องหลังของผลงานเหล่านี้เริ่มต้นจากวัสดุที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง นั่นคือ ‘ถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้ว’ ที่ถูกนำมาต่อยอดผ่านแนวคิด Upcycling จนกลายเป็นกระเป๋า เป้ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
ผลงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท แวนทีฟ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์ Scrap Shop ที่สะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการ Upcycling ต่อยอดถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้วให้กลายเป็นไอเทมร่วมสมัย ที่ผสานการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไว้ด้วยกัน
ซึ่งการล้างไตถือเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย โดยประเทศไทยติด 1 ใน 5 ประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยโรคไตสูงที่สุดในโลก ขณะที่ทางเลือกการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยมีอิสระในการใช้ชีวิต ลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละปีมีการประเมินว่ามีวัสดุใช้แล้วจากถุงน้ำยาล้างไตกว่า 4,000 ตันเกิดขึ้นในประเทศไทย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้ที่มุ่งนำวัสดุกลับมาต่อยอดผ่านแนวคิด Upcycling เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างคุณค่าใหม่ผ่านการออกแบบ
โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการพัฒนาจากถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้ว ซึ่งผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรง ทนทาน นุ่มต่อผิวสัมผัส ถูกนำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและออกแบบใหม่ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและรูปแบบการใช้งาน
การร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความยั่งยืนต้องไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงในกระบวนการกำจัดของเสียเท่านั้น แต่ยังสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ ที่สร้างสรรค์และเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น ผ่านไอเทมที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และเรื่องราวเบื้องหลังของวัสดุที่นำมาใช้ สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมชวนให้ผู้คนมองเห็นคุณค่าใหม่ของวัสดุที่เคยถูกมองข้าม
นอกจากนี้ เบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นยังสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อีกครั้งโดยใช้พลังงานน้อย พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต
ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ผ่านความร่วมมือด้านการออกแบบ มากกว่าการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ แต่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำความคิดสร้างสรรค์มาผสานเข้ากับแนวคิดด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อจุดประกายมุมมองใหม่เกี่ยวกับการออกแบบ และสะท้อนให้เห็นว่าวัสดุที่เคยทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ สามารถถูกตีความใหม่ผ่านงานออกแบบ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยได้เช่นเดียวกัน โดย แวนทีฟ มุ่งหวังให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นต้นแบบของการสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่ใช้แล้ว และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ แวนทีฟ เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดรักษาดูแลไตและอวัยวะที่สำคัญ โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้าง ‘ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้’ (Extending Lives, Expanding Possibilities) ให้กับผู้ป่วยและทีมที่ดูแลทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่นมา ปัจจุบันทีมงานของแวนทีฟได้ทุ่มเทในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมที่มีความหมายเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไต และมีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยทั่วโลกผ่านการให้บริการมากกว่า 1 ล้านครั้งต่อวัน แวนทีฟยังคงต่อยอดความเชี่ยวชาญยกระดับประสบการณ์การล้างไตทางช่องท้องผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการที่ทันสมัย พร้อมมองการณ์ไกลมากกว่าแค่การดูแลโรคไต แต่ยังคำนึงถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาปฏิรูปการรักษาอวัยวะที่สำคัญ แวนทีฟมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการรักษาที่สามารถผสานเข้ากับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และวิถีชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการให้การรักษา ตลอดจนการยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยทุกราย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่แวนทีฟมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ ./