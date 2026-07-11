เอไอเอ ประกาศผล "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools" ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 เปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เป็นกิจวัตรประจำวัน

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (AIA Group Limited) ประกาศรายชื่อโรงเรียนผู้ชนะการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools" ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอายุ 5 - 16 ปี สามารถนำแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
โครงการ "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools" เปิดตัวครั้งแรกในปี 2565 และปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาค ครอบคลุม 10 ตลาดในเอเชียแปซิฟิก
โครงการนี้ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนสามารถส่งเสริมให้เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กนักเรียนผ่าน 4 มิติ ได้แก่ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Eating) การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง (Active Lifestyles) สุขภาพใจที่ดี (Mental Wellbeing) และการดูแลสุขภาวะเพื่อความอย่างยั่งยืน (Health & Sustainability)
การประกวดในปี 2568/69 ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันสูงสุดเป็นประวัติกา
รณ์ สะท้อนกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความมุ่งมั่นของครูอาจารย์และเยาวชนที่ต้องการผลักดันกิจกรรมด้านสุขภาวะภายในชุมชนของตนเอง
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันยังสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนต่างมีแนวทางที่สร้างสรรค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ทั้งในห้องเรียน ครอบครัว และชุมชน โดยหลายโรงเรียนได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนในระยะยาว
นายสจ๊วต เอ สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทเอไอเอ และประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงการ "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools" กล่าวว่า การแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญด้านสุขภาวะเยาวชนในภูมิภาคเอเชียที่ช่วยให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพของตนเองได้จริง
"เราเล็งเห็นสิ่งที่น่ากังวลทั่วภูมิภาค ทั้งการขาดการออกกำลังกาย การได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน และปัญหาสุขภาพใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่เยาวชน โดยเรามีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการป้องกันปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ ในโครงการนี้ นักเรียนได้รู้จักพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงทักษะที่สำคัญต่อชีวิตอย่างความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม"
"นอกจากโครงการของเราจะเน้นการสร้างความตระหนักรู้แล้ว เรายังผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับ คำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ เราขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียน SMP IL Kapten Fatubaa ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย และโรงเรียนผู้ชนะในแต่ละสาขา ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมของเหล่าโรงเรียนผู้ชนะจะเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอีกมากมายทั่วภูมิภาค และช่วยปูทางให้เยาวชนทั่วเอเชียมีสุขภาพที่ดีขึ้น"
ทั้งนี้ เอไอเอ จัดพิธีมอบรางวัลระดับภูมิภาคให้แก่โรงเรียนผู้ชนะ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พร้อมมอบเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการสานต่อการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของโรงเรียน
๐ รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค – โรงเรียน SMP IL Kapten Fatubaa ประเทศอินโดนีเซีย
โรงเรียน SMP IL Kapten Fatubaa อยู่ในหมู่บ้านชายแดนห่างไกลแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนักเรียนต้องข้ามแม่น้ำและเดินทางผ่านเส้นทางทุรกันดารเพื่อไปโรงเรียน ทางคุณครูจึงได้เปลี่ยนปัญหาขยะในชุมชนให้กลายเป็นโอกาสการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ผ่านโครงการ “Huka Upcycling Project” ที่ให้นักเรียนนำเปลือกกล้วยซึ่งเป็นขยะเหลือใช้มาแปรรูปเป็นไอศกรีม ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำชีวภาพ ผสานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับการสร้างทักษะผู้ประกอบการและการพัฒนาชุมชน โดยโครงการนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากกว่า 1,000 คน โดยช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่น และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนข้ามพรมแดนอีกด้วย
๐ โรงเรียนผู้ชนะในแต่ละสาขา ได้แก่
รางวัลสาขาการดูแลสุขภาวะเพื่อความอย่างยั่งยืน – โรงเรียน Angchum Secondary School ประเทศกัมพูชา
โรงเรียนได้ดำเนินโครงการรณรงค์ที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียนร่วมกับความร่วมมือจากชุมชน เพื่อส่งเสริมการลดการใช้พลาสติก การดูแลสุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม ความริเริ่มดังกล่าวช่วยสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนและยกระดับแนวปฏิบัติด้านสุขภาพ ให้ดีขึ้น ทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชนโดยรอบ
รางวัลสาขาการมีสุขภาพใจที่ดี – โรงเรียน Chongqing Nan’an District Shanhu Puhui Experimental Primary School ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
โครงการ “Emotion Eco-Park” ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความตระหนักรู้ด้านอารมณ์และเรียนรู้การแก้ไขความขัดแย้งผ่านกิจกรรมที่ออกแบบอย่างเป็นระบบและพื้นที่การเรียนรู้เฉพาะทาง ความริเริ่มนี้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างนักเรียนและสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
รางวัลสาขาการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง – โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Manir ประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนได้จัดทำโครงการ “Sihat Aktif Manirian” ซึ่งใช้ระบบติดตามผลทางดิจิทัลและการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวัน โครงการนี้ช่วยเพิ่มการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ สร้างความตระหนักด้านสมรรถภาพทางกาย และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาวะของตนเองมากขึ้น
รางวัลสาขาการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ – โรงเรียน Chu Van An Primary School ประเทศเวียดนาม
โรงเรียนดำเนินโครงการ “Happy Meal” ส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และกิจกรรมการประกอบอาหารแบบลงมือปฏิบัติจริง โครงการนี้ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มสัดส่วนนักเรียนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่ออาหารกลางวันของโรงเรียนอีกด้วย
สำหรับแผนต่อยอดในอนาคต โครงการ "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ประจำปี 2569/70" จะเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากปีนี้และขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมเมียนมาและนิวซีแลนด์ เพิ่มเติมจากประเทศเดิมที่ดำเนินโครงการอยู่แล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม การขยายขอบเขตครั้งนี้จะช่วยให้ เอไอเอ สามารถส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียนและชุมชนในวงกว้างยิ่งขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ./