ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาค Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2026

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2026 ในสาขา Responsible Digital Practice จากความสำเร็จของโครงการ Core Insurance Process Transformation Leading to Sustainable Tomorrow สะท้อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกระบวนการดำเนินธุรกิจ ควบคู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ESG) ที่โดดเด่นและมีคุณภาพในภูมิภาคเอเชีย
โครงการ "Core Insurance Process Transformation Leading to Sustainable Tomorrow" เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ Generative AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาสินไหม และการบริการหลังการขาย เช่น ใบคำขอเอาประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Application), การชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ (E-Payment), กรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy), ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ตลอดจน การเรียกร้องสินไหมทดแทน ผ่านระบบการยื่นเคลมออนไลน์ (E-Claim) เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สะท้อนการผสานนวัตกรรมเข้ากับแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ตราสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนระดับ Gold แห่งเดียวในเอเชีย
โอกาสนี้ ไทยประกันชีวิตยังได้รับตราสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน ระดับทองคำ (Gold Emblem of Sustainability) ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัล AREA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากสถาบัน Enterprise Asia โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันภัยแห่งเดียวของเอเชีย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ในระดับ Gold ตอกย้ำการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่พร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน