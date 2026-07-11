สพฐ.มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ ปี 2569 แก่ไทยฮอนด้า ยกย่องความร่วมมือพัฒนาการศึกษาไทย

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2569 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จากการดำเนินโครงการไทยฮอนด้า เติมฝันสู่อนาคต ซึ่งมุ่งสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สะท้อนบทบาทขององค์กรในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ โดยมี นายสุพจน์ พนธ์พงษ์ขจร ผู้จัดการทั่วไปสายงานส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 23 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา
การมอบโล่เชิดชูเกียรติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคล นิติบุคคล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรวม 300 ราย สะท้อนพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย
ไทยฮอนด้ายังคงเดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการไทยฮอนด้า เติมฝันสู่อนาคต โดยในปีการศึกษา 2568 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพในหลากหลายด้าน มุ่งร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน