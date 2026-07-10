NTF ตอกย้ำเส้นทางธุรกิจยั่งยืน ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 69

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ NTF ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการซัพพลายเชนผลไม้สดและผลไม้แปรรูปคุณภาพพรีเมียมของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มบริษัท วิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2569 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนถึงพัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการผลไม้ไทยที่มุ่งยกระดับมาตรฐานสู่ตลาดสากล
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ NTF เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2569 โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 931 หลักทรัพย์ ผ่านข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ
นายอิศรา ภูววิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การที่ NTF ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 17 บริษัท ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging ประจำปี 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ และสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างซัพพลายเชนผลไม้ไทยที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเติบโตอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการซัพพลายเชนผลไม้ไทยให้มีความแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า การดูแลคู่ค้า ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ เพื่อให้ผลไม้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน
ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลดความสูญเสียในกระบวนการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ในด้านสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งคู่ค้า เกษตรกร ผู้ให้บริการ และลูกค้าต่างประเทศ โดยเชื่อว่าความแข็งแรงของซัพพลายเชนผลไม้ไทยต้องเกิดจากการยกระดับมาตรฐานร่วมกันในทุกขั้นตอน
ในด้านธรรมาภิบาล NTF ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
“สำหรับ NTF ความยั่งยืนคือการทำให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพของสินค้า ความเชื่อมั่นของคู่ค้า และความแข็งแรงของซัพพลายเชนผลไม้ไทยในระยะยาว การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการยืนยันแนวทางของบริษัทฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับ ESG ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต” นายอิศรากล่าวสรุป
ทั้งนี้ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป
โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563