SPC ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา สร้างวิศวกรคุณภาพสู่อนาคต

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน 9 ทุน ในงาน K-Engineering World Tour and Competency 2026 ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้ของนักศึกษาด้านวิศวกรรมอาหาร ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเยี่ยมชม FACTory Classroom ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านวิศวกรรมอาหาร ที่จำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริง รับฟังแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม