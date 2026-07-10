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"BICT Fest 2026" เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กฯ ชวนสัมผัสพลัง "การเล่น"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลับมาแล้ว!! BICT Fest เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้

ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นและสั่นคลอนด้วยความเปลี่ยนแปลงมากมาย BICT Fest ยังคงเชื่อว่าพื้นที่ศิลปะมีความสำคัญในฐานะพื้นที่สร้างสรรค์ที่ศิลปะจะช่วยจุดประกายจินตนาการ ความหวัง และความฝัน รวมถึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้มาใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน


BICT Fest เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในปีนี้ BICT Fest และ One Bangkok ผู้สนับสนุนหลัก จึงชวนผู้ชมทุกวัยมาร่วมกัน “ตั้งใจเล่น” ไปกับพวกเราอีกครั้งในธีม "Play Attention: Look Who’s Growing Up!" ซึ่งเป็นการบอกเล่าการเติบโตของ BICT Fest และเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่อยากมอบของขวัญกลับคืนทุกคน นั่นคือ พื้นที่อิสระให้ทั้งเด็กๆ ผู้ปกครอง และผู้ชมทุกเพศทุกวัย ได้มาร่วมสัมผัสพลังของการเล่น ให้ศิลปะการแสดงเป็นศูนย์กลางที่ชวนให้ผู้ชมทุกวัยกลับมาใส่ใจกับการเล่นไปด้วยกัน เล่นอย่างตั้งใจบ้าง ไม่ตั้งใจบ้าง แล้วให้การเล่นนั้นพาเราเจอการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้เราเติบโตได้ในทุกๆ วัน


ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี BICT Fest พร้อมต้อนรับเพื่อนๆ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กโต หรือกระทั่งผู้ใหญ่ที่อยากกลับมาย้อนวัยอีกครั้ง ครั้งนี้ ชวนศิลปินไทยและต่างประเทศมาร่วมนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงในประเด็นและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นด้วยโปรแกรมสาธารณะ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

เตรียมตัวพบกับ 11 ผลงานจากศิลปินไทยและต่างชาติรวม 9 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เบลเยียม ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย แล้วเตรียมมาสนุกกัน ในวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ One Bangkok ที่มอบพื้นที่สวนกลางเมืองเป็นให้ศูนย์กลางเทศกาล สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ไฮไลต์การแสดงในปีนี้ มีการแสดงหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับผู้ชมทุกช่วงวัย อาทิ

‘IYKYK’ การแสดงอินเตอร์แอคทีฟในลานจอดรถ ที่ผู้ชมจะได้นั่งรถกอล์ฟชมแสงและเงา สุดล้ำ โดย DuckUnit ทีมนักออกแบบมัลติมีเดียแนวหน้าของไทย

‘Plock!’ กายกรรมร่วมสมัยที่คนรักศิลปะไม่ควรพลาด โดยศิลปินกลุ่ม Grensgeval จากเบลเยียม ที่ใช้ทักษะทั้งร่างกายมาสร้างสรรค์ภาพวาด ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปินระดับโลกอย่าง Jackson Pollock


‘Frolic’ การแสดงเต้นร่วมสมัยโดยนักแสดงไทยที่มีความพิการและไม่มีความพิการ ร่วมกับ ผู้กำกับจาก Stopgap Dance Company จากสหราชอาณาจักร ที่เป็นผู้นำด้านการออกแบบท่าเต้น/ การเคลื่อนไหวเพื่อความหลากหลาย (Inclusive Choreography)

‘Kaow Kome’ การแสดงบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็กวัย 3-24 เดือนและครอบครัว ความร่วมมือระหว่าง Bambino จากเกียวโต และ ลัดดา คงเดช จากพระจันทร์เสี้ยวการละคร ผู้บุกเบิก Baby Theatre ในไทย การแสดงผ่านเรื่องราวของข้าวที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย


‘TBC’ สนามเด็กเล่นแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ของเล่นทุกชิ้นจะสร้างขึ้นจากของใช้แล้วจากมูลนิธิกระจกเงา โดย Some Club จากสิงคโปร์และศิลปินไต้หวัน ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ผ่านกระบวนการที่ศิลปินใช้เวลาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในพื้นที่มูลนิธิกระจกเงาเป็นเวลา 2 เดือน

นอกจากนี้ ยังมีผลงานการแสดงอื่นๆ ทั้งกลางแจ้งและในร่มอีก 6 การแสดง กิจกรรมเวิร์กชอป จากศิลปิน 6 เวิร์กชอป และ เสวนาหลังการแสดง สำหรับผู้ที่รักในศิลปะการแสดงและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาสในการเข้าถึงศิลปะแก่ เด็กๆ จากหลายหลายพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ


BICT Fest 2026 ยังมีแคมเปญที่เปิดให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ และจุดประกายการเติบโตอย่างมีพลัง ด้วยการสนับสนุนบัตรประเภท BICT TOGETHER เพื่อช่วยกันขยายขอบเขตของคอมมูนิตี้ทางศิลปะในประเทศไทยให้กว้างกว่าเดิม โดยสามารถสนับสนุนได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

บัตรประเภท BICT TO GIVE (มูลค่า 2,000 บาท) เพื่อช่วยพาเด็กๆ มาชมการแสดงของเทศกาล
บัตรประเภท BICT TO GROW (มูลค่า 100 / 500 / 1,000 / 5,000 / 10,000 บาท) เพื่อสนับสนุนทีมงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ BICT Fest

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร BICT TOGETHER ต่างๆ ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/155460/bicttogether2026


เทศกาล BICT Fest 2026 มีทั้งการแสดงแบบจำหน่ายบัตร 5 เรื่อง และการแสดงแบบเข้าชมฟรี 6 เรื่อง สามารถดูโปรแกรมการแสดงทั้งหมด รวมถึงข้อมูลของกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดเทศกาลได้ที่: https://bictfest.com/2026/

จองบัตรกิจกรรมทั้งหมดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทางhttps://www.eventpop.me/c/bictfest2026



"BICT Fest 2026" เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กฯ ชวนสัมผัสพลัง "การเล่น"
"BICT Fest 2026" เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กฯ ชวนสัมผัสพลัง "การเล่น"
"BICT Fest 2026" เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กฯ ชวนสัมผัสพลัง "การเล่น"
"BICT Fest 2026" เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กฯ ชวนสัมผัสพลัง "การเล่น"
"BICT Fest 2026" เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กฯ ชวนสัมผัสพลัง "การเล่น"
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