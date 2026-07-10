"BICT Fest 2026" เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กฯ ชวนสัมผัสพลัง "การเล่น"

กลับมาแล้ว!! BICT Fest เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้
ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นและสั่นคลอนด้วยความเปลี่ยนแปลงมากมาย BICT Fest ยังคงเชื่อว่าพื้นที่ศิลปะมีความสำคัญในฐานะพื้นที่สร้างสรรค์ที่ศิลปะจะช่วยจุดประกายจินตนาการ ความหวัง และความฝัน รวมถึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้มาใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
BICT Fest เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในปีนี้ BICT Fest และ One Bangkok ผู้สนับสนุนหลัก จึงชวนผู้ชมทุกวัยมาร่วมกัน “ตั้งใจเล่น” ไปกับพวกเราอีกครั้งในธีม "Play Attention: Look Who’s Growing Up!" ซึ่งเป็นการบอกเล่าการเติบโตของ BICT Fest และเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่อยากมอบของขวัญกลับคืนทุกคน นั่นคือ พื้นที่อิสระให้ทั้งเด็กๆ ผู้ปกครอง และผู้ชมทุกเพศทุกวัย ได้มาร่วมสัมผัสพลังของการเล่น ให้ศิลปะการแสดงเป็นศูนย์กลางที่ชวนให้ผู้ชมทุกวัยกลับมาใส่ใจกับการเล่นไปด้วยกัน เล่นอย่างตั้งใจบ้าง ไม่ตั้งใจบ้าง แล้วให้การเล่นนั้นพาเราเจอการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้เราเติบโตได้ในทุกๆ วัน
ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี BICT Fest พร้อมต้อนรับเพื่อนๆ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กโต หรือกระทั่งผู้ใหญ่ที่อยากกลับมาย้อนวัยอีกครั้ง ครั้งนี้ ชวนศิลปินไทยและต่างประเทศมาร่วมนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงในประเด็นและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นด้วยโปรแกรมสาธารณะ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
เตรียมตัวพบกับ 11 ผลงานจากศิลปินไทยและต่างชาติรวม 9 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เบลเยียม ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย แล้วเตรียมมาสนุกกัน ในวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ One Bangkok ที่มอบพื้นที่สวนกลางเมืองเป็นให้ศูนย์กลางเทศกาล สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ไฮไลต์การแสดงในปีนี้ มีการแสดงหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับผู้ชมทุกช่วงวัย อาทิ
‘IYKYK’ การแสดงอินเตอร์แอคทีฟในลานจอดรถ ที่ผู้ชมจะได้นั่งรถกอล์ฟชมแสงและเงา สุดล้ำ โดย DuckUnit ทีมนักออกแบบมัลติมีเดียแนวหน้าของไทย
‘Plock!’ กายกรรมร่วมสมัยที่คนรักศิลปะไม่ควรพลาด โดยศิลปินกลุ่ม Grensgeval จากเบลเยียม ที่ใช้ทักษะทั้งร่างกายมาสร้างสรรค์ภาพวาด ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปินระดับโลกอย่าง Jackson Pollock
‘Frolic’ การแสดงเต้นร่วมสมัยโดยนักแสดงไทยที่มีความพิการและไม่มีความพิการ ร่วมกับ ผู้กำกับจาก Stopgap Dance Company จากสหราชอาณาจักร ที่เป็นผู้นำด้านการออกแบบท่าเต้น/ การเคลื่อนไหวเพื่อความหลากหลาย (Inclusive Choreography)
‘Kaow Kome’ การแสดงบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็กวัย 3-24 เดือนและครอบครัว ความร่วมมือระหว่าง Bambino จากเกียวโต และ ลัดดา คงเดช จากพระจันทร์เสี้ยวการละคร ผู้บุกเบิก Baby Theatre ในไทย การแสดงผ่านเรื่องราวของข้าวที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย
‘TBC’ สนามเด็กเล่นแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ของเล่นทุกชิ้นจะสร้างขึ้นจากของใช้แล้วจากมูลนิธิกระจกเงา โดย Some Club จากสิงคโปร์และศิลปินไต้หวัน ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ผ่านกระบวนการที่ศิลปินใช้เวลาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในพื้นที่มูลนิธิกระจกเงาเป็นเวลา 2 เดือน
นอกจากนี้ ยังมีผลงานการแสดงอื่นๆ ทั้งกลางแจ้งและในร่มอีก 6 การแสดง กิจกรรมเวิร์กชอป จากศิลปิน 6 เวิร์กชอป และ เสวนาหลังการแสดง สำหรับผู้ที่รักในศิลปะการแสดงและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาสในการเข้าถึงศิลปะแก่ เด็กๆ จากหลายหลายพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ
BICT Fest 2026 ยังมีแคมเปญที่เปิดให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ และจุดประกายการเติบโตอย่างมีพลัง ด้วยการสนับสนุนบัตรประเภท BICT TOGETHER เพื่อช่วยกันขยายขอบเขตของคอมมูนิตี้ทางศิลปะในประเทศไทยให้กว้างกว่าเดิม โดยสามารถสนับสนุนได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
บัตรประเภท BICT TO GIVE (มูลค่า 2,000 บาท) เพื่อช่วยพาเด็กๆ มาชมการแสดงของเทศกาล
บัตรประเภท BICT TO GROW (มูลค่า 100 / 500 / 1,000 / 5,000 / 10,000 บาท) เพื่อสนับสนุนทีมงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ BICT Fest
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร BICT TOGETHER ต่างๆ ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/155460/bicttogether2026
เทศกาล BICT Fest 2026 มีทั้งการแสดงแบบจำหน่ายบัตร 5 เรื่อง และการแสดงแบบเข้าชมฟรี 6 เรื่อง สามารถดูโปรแกรมการแสดงทั้งหมด รวมถึงข้อมูลของกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดเทศกาลได้ที่: https://bictfest.com/2026/
จองบัตรกิจกรรมทั้งหมดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทางhttps://www.eventpop.me/c/bictfest2026