ปรับโฉม "จามจุรีสแควร์" เป็นพื้นที่ใช้ชีวิต-เติมเต็มความสุขตั้งแต่เช้าจรดเย็น ของชาวสามย่าน

การเปิดภาคการศึกษาใหม่ไม่เพียงเป็นช่วงเวลาที่นิสิตนับหมื่นคนกลับมาสู่รั้วมหาวิทยาลัย แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ย่านสามย่านกลับมาคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตอีกครั้ง เพื่อต้อนรับการกลับมาของนิสิต บุคลากร คนทำงาน และผู้คนที่ใช้ชีวิตในย่านแห่งนี้ PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จึงเดินหน้ายกระดับ "จามจุรีสแควร์" ครั้งใหญ่ ภายใต้แนวคิด Day-to-Night Chula-Samyan Community พื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนจุฬาฯ-สามย่านได้ครบในทุกด้าน และทุกช่วงเวลาของวัน ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ กล่าวว่า PMCU มีเป้าหมายพัฒนา "จามจุรีสแควร์" ให้กลับมาเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของย่านสามย่านอีกครั้ง ไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับการจับจ่ายใช้สอย แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิต เรียน ทำงาน พักผ่อน ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพได้ในที่เดียว พร้อมรองรับการใช้ชีวิตของนิสิต คนทำงาน และชุมชนตลอดทั้งวัน
การปรับโฉมครั้งนี้เริ่มต้นจากการเติมเต็มประสบการณ์ด้านอาหาร ด้วยการต้อนรับร้านใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น CHAGEE ร้านชาพรีเมียมชื่อดังระดับเอเชีย YONNY ร้านปลาต้มผักกาดดองชื่อดังจากจีน Mee Sua! บะหมี่ไต้หวันสไตล์สตรีทฟู้ด Mr. Bao MALATANG และ Hasul ที่เข้ามาเติมสีสันให้จามจุรีสแควร์กลายเป็นอีกหนึ่งจุดฝากท้องของชาวสามย่าน
สำหรับนิสิตและคนรุ่นใหม่ จามจุรีสแควร์ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่ใช้ชีวิตได้ตลอดวัน ผ่าน Chula Student Lounge พื้นที่ Co-working Space สำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่เปิดให้ใช้งานฟรีทุกวัน รองรับทั้งการอ่านหนังสือ ทำงาน นัดประชุม หรือพักผ่อนระหว่างวัน พร้อมด้วย Next Idol Academy สถาบันพัฒนาศิลปินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีความฝันได้เรียนรู้ด้านการร้อง เต้น และการแสดง ต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินอย่างมืออาชีพ
ด้านไลฟ์สไตล์และสุขภาพ จามจุรีสแควร์ยังเดินหน้าเติมเต็มประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการดึง BLOC CITY หน้าผาจำลองในร่มแห่งใหม่ใจกลางเมือง ที่เพิ่งเปิดใหม่ให้นิสิตและคนทำงานได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมี WS Pilates, Anytime Fitness ที่ผลัดกันมาจัดกิจกรรมแอโรบิกสนุกๆ ทุกเย็นวันจันทร์ ขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลังยังเตรียมเปิด Golf Simulator ประสบการณ์ตีกอล์ฟเสมือนจริง เพิ่มทางเลือกให้ชาวสามย่านได้สนุกกับกิจกรรมใหม่ๆ ภายในพื้นที่เดียว
นอกจากนี้ จามจุรีสแควร์ยังเติมเต็มมิติของ Well-being ผ่าน คลินิกกายใจ (Body & Mind Clinic) ที่ให้บริการดูแลสุขภาพจิตโดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ สะท้อนแนวคิดการดูแลคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างครอบคลุม ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ
และเพื่อสร้างสีสันต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ PMCU ยังจับมือกับนักวาดภาพประกอบชื่อดัง FAHFAHS ที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้ธีม “Welcome Back Nisit Chula” ที่จะถูกนำไปเป็นชิ้นงานตกแต่งกระจายอยู่ทั่วจามจุรีสแควร์ และสามย่าน พร้อมเปิดตัวกระเป๋า Limited Edition ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับช่วงเปิดเทอม เพื่อส่งมอบประสบการณ์และความประทับใจให้กับนิสิต และผู้มาเยือน ผ่านโปรโมชันสุดพิเศษ!!
การปรับโฉมครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ PMCU ที่ต้องการให้จามจุรีสแควร์เป็นมากกว่าศูนย์การค้า แต่เป็น Lifestyle Community ที่เติบโตไปพร้อมกับชาวจุฬาฯ-สามย่าน เป็นพื้นที่ที่ผู้คนแวะมาใช้ชีวิตได้ตั้งแต่เช้า เรียน ทำงาน รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ไปจนถึงพักผ่อนในช่วงค่ำ พร้อมต้อนรับการกลับมาของทุกคนในภาคการศึกษาใหม่ และสร้างให้จามจุรีสแควร์กลับมาเป็น "บ้านหลังที่สอง" ของชาวสามย่านอีกครั้ง ./