ซีแอนด์จีฯ คว้า "สถานประกอบกิจการต้นแบบ" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2569

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะ "สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดี" จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2569 สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
โดยนายรัฐพล ชัยวุฒิธร ผู้จัดการโรงงาน เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากนายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่ามกลางผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมพิธี
รางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการที่บริษัทดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และสามารถรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี สะท้อนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปลอดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
นายรัฐพล ชัยวุฒิธร กล่าวว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด และการสุ่มตรวจสารเสพติดอย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบการใช้สารเสพติดในบุคลากรของโรงงาน
การได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซีแอนด์จีฯ ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น "โรงงานสีขาว" พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรควบคู่กับความยั่งยืนในทุกมิติ ./