SPC ผนึก SET จุดประกายชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา เปิดสถานีขยะแลกของ สร้างพฤติกรรมใหม่เพื่อโลกยั่งยืน

สหพัฒนพิบูล หรือ SPC ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชน เปิดโครงการ “สถานีขยะแลกของ@ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา” ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลโมเดลต้นแบบอย่างเป็นระบบสู่พื้นที่ชุมชนเมือง เปลี่ยน “ขยะ” ให้กลายเป็น “ทรัพยากร” และเปลี่ยน “พฤติกรรม” ให้กลายเป็นพลังของชุมชน
นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย กล่าวว่า ความตั้งใจของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการตั้งจุดรับขยะ แต่คือการวางระบบคิดใหม่ให้กับชุมชนเมือง ให้การคัดแยกขยะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นรูปธรรม โดย SPC สนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ชุมชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยน สร้างแรงจูงใจให้การคัดแยกขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน
“SPC ให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน โครงการ ‘สถานีขยะแลกของ’ ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะ แต่ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เราเชื่อว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพลังของชุมชน จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”
โครงการนี้ต่อยอดมาจากความสำเร็จของ “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” โดยนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในบริบท “ชุมชนเมือง” ซึ่งมีความท้าทายแตกต่างออกไป ทั้งด้านพื้นที่ วิถีชีวิต และปริมาณขยะ
สำหรับชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ถือเป็นพื้นที่ขยายผลลำดับที่ 2 ที่มีความพร้อม ทั้งในมิติของความร่วมมือและโครงสร้างชุมชน โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิด “บวร” (บ้าน–วัด–โรงเรียน) ผ่านความร่วมมือของชุมชน วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการปลูกฝังพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ SPC และพันธมิตรในการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะสู่ชุมชนเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนต้นแบบที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต