บ้านปู คว้า Prime Minister Award 2026 พิสูจน์ 15 ปี ฐานะผู้บุกเบิกการขับเคลื่อนสตาร์ตอัปเพื่อสังคมไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลาย คว้ารางวัล Prime Minister Award: National Startup 2026 สาขา Best Brotherhood of the Year จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ตอัป สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน โดยมี นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบรางวัลจาก นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนนายกรัฐมนตรีและประธานในพิธี
รางวัลดังกล่าวสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของบ้านปูที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม “ศักยภาพคน” เพื่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ผ่านโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้รูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส–สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัล Prime Minister Award 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้นตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณ ChangeFusionพันธมิตร และเครือข่ายศิษย์เก่า BC4C ทุกรุ่น ที่ร่วมกันสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และการเติบโต บ้านปูเชื่อว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากคนเพียงกลุ่มเดียว เราจึงผสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ ผ่านการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ทดลอง และต่อยอดแนวคิดสู่การลงมือทำจริง เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศได้อย่างยั่งยืน”
ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา BC4C ได้พัฒนาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงการเติบโตของธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคมไทย ผ่าน 2 โปรแกรมหลัก ได้แก่ กระบวนการบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น (Incubation Program) ที่มุ่งปูพื้นฐานด้านธุรกิจให้กับผู้ที่มีไอเดียและต้องการเริ่มต้นทำกิจการเพื่อสังคม และกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration Program) สำหรับกิจการที่ต้องการขยายผลและเติบโตอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน BC4C ได้บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมแล้วมากกว่า 130 กิจการ โดย 80% ยังคงดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี หลังจบโครงการ ขณะที่ 82% ยังคงต่อยอดโอกาสผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
โครงการยังสร้างผลกระทบทางสังคมครอบคลุม 7 ด้านหลัก ได้แก่ การศึกษา เกษตรกรรม การเงิน สุขภาพ งานอาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม และการจ้างงาน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจการกว่า 1.3 ล้านคนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนกว่า 1.2 ล้านคน การยกระดับทักษะเยาวชนกว่า 50,000 คน การสนับสนุนเกษตรกรกว่า 2,600 คน ให้เข้าถึงตลาดและลดต้นทุน รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การเงิน และโอกาสการจ้างงานในกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BC4C ได้บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา อาทิ YoungHappy กิจการด้าน Active Aging และ Well-being ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงวัย, ภูคราม ผู้พัฒนานวัตกรรมการย้อมครามธรรมชาติและงานหัตถกรรมท้องถิ่น ที่ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนสู่การสร้างมูลค่าและขยายสู่ตลาดผู้บริโภคในวงกว้าง, Moreloop ธุรกิจที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรมแฟชั่น
กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดขยะสิ่งทอและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนที่ดำเนินงานร่วมกับกว่า 100 ชุมชนทั่วประเทศภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบฟื้นฟู (Regenerative Tourism) ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนผลลัพธ์ของ BC4C ในการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเติบโตเป็นกิจการที่สร้างผลกระทบทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี BC4C ภายใต้แนวคิด “Energy of Possibility: พลังดี ไม่มีดรอป” บ้านปูได้เปิดตัวโปรแกรมพิเศษ เชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคมและเครือข่ายศิษย์เก่า (BC4C Alumni) มาร่วมต่อยอดธุรกิจที่ใช้ “พลังงาน” เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษจะได้ร่วมพัฒนาแผนโครงการฯ กับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนการโคชชิ่งและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และรับทุนสนับสนุนรวม 500,000 บาท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 กรกฎาคม 2569 และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change หรือ โทร. 087-075-4815 อีเมล banpuchampions@gmail.com
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ Banpu Champions for Change (BC4C) ได้ทาง เฟซบุ๊ก: Banpu Champions for Change