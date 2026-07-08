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บ้านปู คว้า Prime Minister Award 2026 พิสูจน์ 15 ปี ฐานะผู้บุกเบิกการขับเคลื่อนสตาร์ตอัปเพื่อสังคมไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลาย คว้ารางวัล Prime Minister Award: National Startup 2026 สาขา Best Brotherhood of the Year จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ตอัป สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน โดยมี นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบรางวัลจาก นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนนายกรัฐมนตรีและประธานในพิธี

รางวัลดังกล่าวสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของบ้านปูที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม “ศักยภาพคน” เพื่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ผ่านโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้รูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส–สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัล Prime Minister Award 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้นตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณ ChangeFusionพันธมิตร และเครือข่ายศิษย์เก่า BC4C ทุกรุ่น ที่ร่วมกันสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และการเติบโต บ้านปูเชื่อว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากคนเพียงกลุ่มเดียว เราจึงผสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ ผ่านการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ทดลอง และต่อยอดแนวคิดสู่การลงมือทำจริง เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศได้อย่างยั่งยืน”


ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา BC4C ได้พัฒนาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงการเติบโตของธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคมไทย ผ่าน 2 โปรแกรมหลัก ได้แก่ กระบวนการบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น (Incubation Program) ที่มุ่งปูพื้นฐานด้านธุรกิจให้กับผู้ที่มีไอเดียและต้องการเริ่มต้นทำกิจการเพื่อสังคม และกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration Program) สำหรับกิจการที่ต้องการขยายผลและเติบโตอย่างเป็นระบบ

ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน BC4C ได้บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมแล้วมากกว่า 130 กิจการ โดย 80% ยังคงดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี หลังจบโครงการ ขณะที่ 82% ยังคงต่อยอดโอกาสผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง

โครงการยังสร้างผลกระทบทางสังคมครอบคลุม 7 ด้านหลัก ได้แก่ การศึกษา เกษตรกรรม การเงิน สุขภาพ งานอาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม และการจ้างงาน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจการกว่า 1.3 ล้านคนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนกว่า 1.2 ล้านคน การยกระดับทักษะเยาวชนกว่า 50,000 คน การสนับสนุนเกษตรกรกว่า 2,600 คน ให้เข้าถึงตลาดและลดต้นทุน รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การเงิน และโอกาสการจ้างงานในกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BC4C ได้บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา อาทิ YoungHappy กิจการด้าน Active Aging และ Well-being ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงวัย, ภูคราม ผู้พัฒนานวัตกรรมการย้อมครามธรรมชาติและงานหัตถกรรมท้องถิ่น ที่ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนสู่การสร้างมูลค่าและขยายสู่ตลาดผู้บริโภคในวงกว้าง, Moreloop ธุรกิจที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรมแฟชั่น
กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดขยะสิ่งทอและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนที่ดำเนินงานร่วมกับกว่า 100 ชุมชนทั่วประเทศภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบฟื้นฟู (Regenerative Tourism) ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนผลลัพธ์ของ BC4C ในการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเติบโตเป็นกิจการที่สร้างผลกระทบทั้งในระดับประเทศและระดับสากล


เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี BC4C ภายใต้แนวคิด “Energy of Possibility: พลังดี ไม่มีดรอป” บ้านปูได้เปิดตัวโปรแกรมพิเศษ เชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคมและเครือข่ายศิษย์เก่า (BC4C Alumni) มาร่วมต่อยอดธุรกิจที่ใช้ “พลังงาน” เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษจะได้ร่วมพัฒนาแผนโครงการฯ กับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกระบวนการโคชชิ่งและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และรับทุนสนับสนุนรวม 500,000 บาท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 กรกฎาคม 2569 และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change หรือ โทร. 087-075-4815 อีเมล banpuchampions@gmail.com

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ Banpu Champions for Change (BC4C) ได้ทาง เฟซบุ๊ก: Banpu Champions for Change

บ้านปู คว้า Prime Minister Award 2026 พิสูจน์ 15 ปี ฐานะผู้บุกเบิกการขับเคลื่อนสตาร์ตอัปเพื่อสังคมไทย
บ้านปู คว้า Prime Minister Award 2026 พิสูจน์ 15 ปี ฐานะผู้บุกเบิกการขับเคลื่อนสตาร์ตอัปเพื่อสังคมไทย
บ้านปู คว้า Prime Minister Award 2026 พิสูจน์ 15 ปี ฐานะผู้บุกเบิกการขับเคลื่อนสตาร์ตอัปเพื่อสังคมไทย