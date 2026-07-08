ครั้งแรกในไทย ! ปตท.สผ. นำแท่นหลุมผลิตกลับมาใช้ใหม่ทั้งโครงสร้าง ลดเวลาและเพิ่มคุณค่าทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการนำแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่สิ้นสุดการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งโครงสร้าง (Total Wellhead Platform Reuse) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในการผลิตปิโตรเลียม เมื่อทรัพยากรปิโตรเลียมในแต่ละแหล่งสิ้นสุด แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม (Wellhead Platform) ซึ่งใช้ในการผลิตปิโตรเลียม หากยังมีสภาพที่แข็งแรงและมีความปลอดภัย สามารถนำกลับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกครั้ง ปตท.สผ. จึงได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยผสานกับวิศวกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมดังกล่าว กลับมาใช้ใหม่ทั้งโครงสร้าง (Total Wellhead Platform Reuse)
ปตท.สผ. ได้ดำเนินงานครั้งแรกที่แท่นหลุมผลิตจักรวาลเค (JKWK) ของแหล่งฟูนาน ในโครงการจี 1/61 ด้วยการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิต (Topside) ขาแท่น (Jacket) และเสาเข็มบางส่วน (Piles Section) ไปติดตั้งและใช้งานใหม่ในแหล่งเดียวกัน ทำให้สามารถลดระยะเวลาดำเนินงานการก่อสร้างจนถึงการติดตั้ง เหลือเพียง 6 เดือน จากระยะเวลาประมาณ 20 เดือน หรือลดลงประมาณ 70% รวมทั้ง ยังสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างได้ประมาณ 35 - 50% เมื่อเทียบกับการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตใหม่ทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 3,270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อแท่น จากการลดการใช้เหล็ก และอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ ในการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายครั้งนี้ ปตท.สผ. ได้นำวิศวกรรมการก่อสร้างสมัยใหม่มาใช้ โดยเคลื่อนย้ายขาแท่นด้วยการลากจูงในน้ำ (Wet Tow) เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่ใหม่ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่างๆ ที่เกาะอาศัยอยู่บริเวณขาแท่น โดยเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการผลิตพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องทะเล
“ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างเป็นรูปธรรม โดยนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งโครงสร้าง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดคุณค่าในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมพร้อม ๆ กัน” นายมนตรี กล่าว
ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีแผนจะขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปี 2570-2572 มีแผนจะนำแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่แข็งแรงและผ่านการประเมินความปลอดภัย กลับมาใช้งานใหม่ อีกประมาณ 10 แท่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ต่อยอดแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืนของบริษัท
ผลลัพธ์จากการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นจริง
การนำแท่นหลุมผลิตกลับมาใช้ใหม่ทั้งโครงสร้าง (Total Wellhead Platform Reuse) เป็นครั้งแรกในไทย
นับเป็นการตอบโจทย์ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
• ระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณที่ลดลง: ช่วยลดระยะเวลาการสร้างและติดตั้งใหม่ลงถึง 70% (จากปกติ 20 เดือนเหลือเพียง 6 เดือน) และประหยัดงบประมาณได้ 35-50% เมื่อเทียบกับการสร้างแท่นใหม่
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล: ใช้วิธีการเคลื่อนย้ายขาแท่นด้วยการลากจูงในน้ำ (Wet Tow) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน และยังช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณขาแท่นเดิมด้วย
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การนำโครงสร้างกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรเหล็ก และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,270 ตันต่อแท่น