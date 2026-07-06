เดลต้าฯ จัดเต็มโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการ ในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026

เดลต้าฯ ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรมโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะ ร่วมจัดแสดงโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026 (ASEW 2026) ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการ” โดยภายในงาน เดลต้าได้แสดงศักยภาพที่พร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเร่งเดินหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน ผ่านระบบนิเวศโซลูชันด้านพลังงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตพลังงานหมุนเวียน การกักเก็บพลังงาน การวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ไปจนถึงระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจฟลีท
อาทิตยา สูรพันธุ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เดลต้าฯ เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยระบบนิเวศด้านพลังงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงการผลิตพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รวมถึงระบบการขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับงาน ASEW 2026 ในครั้งนี้ เราได้จัดแสดงโซลูชันที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน สนับสนุนเป้าหมาย RE100 ขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจฟลีท”
ภายในงาน ASEW 2026 เดลต้าได้จัดแสดงพอร์ตโฟลิโอโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในทุกขั้นตอน ได้แก่
๐ โซลูชันระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
C-Series ของเดลต้าเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร ที่ออกแบบให้สามารถปรับใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น สามารถให้กำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 125 kW / 261 kWh ไปจนถึง 1.25 MW / 2.61 MWh โดยรวมระบบสำคัญไว้ภายในตู้เดียวกัน ซึ่งใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ระบบแปลงพลังงานไฟฟ้า (Power Conversion System: PCS), ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว, ชุดแบตเตอรี่ และชุดควบคุมยูนิต
ชุดควบคุมยูนิตในตัว สามารถรองรับการใช้งานตามมาตรฐานสำหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม (Commercial & Industrial: C&I) สามารถทำงานร่วมกับ DeltaGrid® ได้โดยตรง หรือเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ของผู้ให้บริการรายอื่น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการดำเนินงาน
๐ โซลูชันกักเก็บพลังงานสำหรับระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
M-Series ของเดลต้าเป็นโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานระดับเมกะวัตต์ ที่ออกแบบมาสำหรับการบริหารจัดการพลังงานขนาดใหญ่ เช่น ระบบไฟฟ้าของผู้ให้บริการผลิตและจำหน่าย การเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน และการใช้งานในระบบไมโครกริด (Microgrid) โซลูชันนี้ช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น โดยช่วยปรับสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้า สร้างความมั่นคงให้กับโครงข่ายไฟฟ้า และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๐ โซลูชันอินเวอร์เตอร์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
เดลต้าจัดแสดงโซลูชันอินเวอร์เตอร์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Inverters) ได้แก่ รุ่น M50A M100A รวมไปถึงรุ่นล่าสุด DH150C ที่เพิ่งเปิดตัว โดยโซลูชันประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
๐ โครงสร้างพื้นฐานระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจฟลีท
เดลต้านำเสนอโซลูชันชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย โดยจัดแสดงเครื่องชาร์จ DC Wallbox 50kW และเครื่องชาร์จ AC MAX 22kW ภายในงาน เพื่อรองรับการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น ตอบโจทย์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในหลายรูปแบบ ทั้งผู้ประกอบการฟลีทระดับองค์กร สถานที่ทำงาน และอาคารหรือสถานประกอบการต่าง ๆ โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ผู้ประกอบการฟลีทรถยนต์และสถานประกอบการเชิงพาณิชย์สามารถขยายการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง และสนับสนุนระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ความต้องการโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่มีศักยภาพในการเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้พลังงาน รองรับเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงทวีความสำคัญต่อภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ./