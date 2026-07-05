ก.ล.ต. ปรับโฉมเว็บไซต์ “SEC Anti-Scam Center” เตือนภัย-รับแจ้งเบาะแส

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับโฉมเว็บไซต์ “SEC Anti-Scam Center” ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยหลอกลงทุน ต่อยอดจากข้อมูลและเครื่องมือของ ก.ล.ต. ให้มารวมอยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยเหลือประชาชนแบบครบวงจร พร้อมขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเตือนภัยและแจ้งเบาะแสผ่านแคมเปญ “One Step Ahead” ร่วมกับ Meta Platform, Inc. เพื่อยกระดับร่วมกันป้องกันและปิดกั้นช่องทางของมิจฉาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องการเตือนภัยหลอกลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปของคลิปวิดีโอและกราฟิก และส่งต่อข้อมูลเตือนภัยไปเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานพันธมิตร การเดินสายร่วมงานสัมมนาทั่วประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อสารผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นอย่าง “SEC Check First” และ “Investor Alert” โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตนเอง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดแคมเปญร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการสกัดกั้นช่องทางภัยหลอกลงทุน ปัจจุบันผู้ลงทุนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเช็กข้อมูลก่อนลงทุนมากขึ้น ซึ่งสะท้อนผ่านสถิติการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยหลอกลงทุนของ ก.ล.ต. ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 ที่มีจำนวนสูงถึง 3,939 ครั้ง เพิ่มขึ้น 208% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อย่างไรก็ดี ปัญหาภัยหลอกลงทุนยังคงคุกคามและส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อประชาชนต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลและบริการเตือนภัยของ ก.ล.ต. ให้ขยายออกไปวงกว้างมากยิ่งขึ้น ก.ล.ต. จึงเดินหน้าต่อเนื่องในการปรับปรุงโฉมช่องทาง “SEC Anti-Scam Center” เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยหลอกลงทุนอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งเครื่องมือช่วยเหลือ ช่องทางแจ้งเบาะแสและขอคำปรึกษา ตลอดจนข้อมูลความรู้การป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพ ข่าวสาร และประกาศเตือนภัยหลอกลงทุนไว้ในที่เดียว ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยสามารถเข้าใช้งานได้แล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/SECAnti-ScamCenter.aspx
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การจัดทำศูนย์รวมข้อมูล SEC Anti-Scam Center เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2569 – 2571 ซึ่งได้ปรับปรุงและต่อยอดจนเป็นศูนย์รวมข้อมูลแบบครบวงจร โดยขับเคลื่อนผ่านมาตรการเชิงรุกในการป้องกันภัยหลอกลงทุนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด 3Cs ได้แก่ Consultation Communication และ Collaboration เพื่อสร้างกลไกรับมือภัยหลอกลงทุนในโลกดิจิทัลอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การสื่อสารข้อมูลเตือนภัย ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ”
ล่าสุด ส่งแคมเปญ “One Step Ahead” ซึ่ง ก.ล.ต. ร่วมกับ Meta Platform, Inc. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยหลอกลวงออนไลน์และช่องทางการแจ้งเบาะแสจากภัยดังกล่าวบน Facebook และ Instagram เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของ ก.ล.ต. ได้หลากหลายช่องทางและทั่วถึงยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินมาตรการเชิงรุกที่ ก.ล.ต. ขับเคลื่อนผ่านการร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพ ทั้งการปิดกั้นช่องทาง การคัดกรองบัญชีก่อนเผยแพร่โฆษณาด้านการลงทุน ควบคู่กับการนำเนื้อหาหลอกลวงออกจากแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยหลอกลวงทางการเงินและยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม ./