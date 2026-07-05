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ฟรี!! หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา ชวนปฏิบัติธรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "ธรรมะไม่ใช่การหนีโลก"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมผ่านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิต เสริมสร้างสติปัญญา ความเข้าใจ เพื่อความเข้มแข็งทางจิตใจ เปิดอบรมตลอดทั้งปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม กล่าวว่า หลายคนเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการหลีกหนีความวุ่นวายของโลก แต่แท้จริงแล้ว คือการศึกษาและทำความเข้าใจโลก คือชีวิตของตนเอง เพื่อรู้เท่าทันกาย รู้เท่าทันใจ เข้าใจความเป็นปกติของความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ตามความเป็นจริง

จะค้นพบว่าความทุกข์ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดของตนเองไม่ใช่จากสิ่งภายนอกใดเลย

"ธรรมะไม่ได้พาออกจากโลก แต่ช่วยให้ใช้ชีวิตในโลกที่ต้องอยู่ ได้อย่างเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้น " พระอาจารย์กล่าว


หอธรรมพระบารมีคือพื้นที่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น สถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายและแวดล้อมด้วยผลงานศิลปะ การเดินเข้าสู่หอธรรมพระบารมีคือประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกสติและการพัฒนาจิตใจเพื่อความเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องที่มีอยู่กับทุกขณะ การศึกษาธรรมะจะช่วยให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันหอธรรมพระบารมีเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนทำงาน ตลอดจนผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมหลักสูตรปฏิบัติธรรมและการพัฒนาจิตใจที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

"เมื่อคนคนหนึ่งเข้าใจตัวเอง ก็จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เมื่อครอบครัวมีความเข้าใจ ก็เกิดความอบอุ่น และเมื่อผู้คนในสังคมมีสติมีปัญญา สังคมก็ย่อมสงบขึ้น" พระอาจารย์กล่าว

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน www.kondee.com (https://reference-url-citation.invalid/0) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน LINE Official : @baramee







ฟรี!! หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา ชวนปฏิบัติธรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "ธรรมะไม่ใช่การหนีโลก"
ฟรี!! หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา ชวนปฏิบัติธรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "ธรรมะไม่ใช่การหนีโลก"
ฟรี!! หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา ชวนปฏิบัติธรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "ธรรมะไม่ใช่การหนีโลก"
ฟรี!! หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา ชวนปฏิบัติธรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "ธรรมะไม่ใช่การหนีโลก"
ฟรี!! หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา ชวนปฏิบัติธรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "ธรรมะไม่ใช่การหนีโลก"