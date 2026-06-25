มหิดล ขึ้นแท่นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ด้าน SDG 3 บนเวที THE Sustainability Impact Ratings 2026

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกในด้าน SDG 3: Good Health and Well-being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 93.6 จาก 100 คะแนนเต็ม โดยการประกาศผลอย่างเป็นทางการจาก THE Sustainability Impact Ratings 2026 ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมการประเมินกว่า 1,254 สถาบันทั่วโลก ตอกย้ำความสำเร็จเชิงประจักษ์และบทบาทในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านการศึกษา งานวิจัย การผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ และการรับใช้สังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
ความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ “Real World Impact” ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่สร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ผ่านการบริหารการศึกษาที่ทันสมัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ตอบโจทย์วิกฤตสุขภาพ การผลิตบุคลากรคุณภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย
โดยผลการประเมินยังสะท้อนความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลใน 3 มิติสำคัญ ซึ่งได้รับการยอมรับจาก THE (Times Higher Education) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ได้แก่ การสร้างผลกระทบจากงานวิจัยด้านสุขภาพ ในฐานะการเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับแนวหน้าของเอเชีย การผลิตบัณฑิตและบุคลากรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมระบบสุขภาพของไทยและนานาชาติ รวมทั้งการบริการสาธารณสุขและความร่วมมือกับสถาบันและชุมชน ผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ในสังกัด เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน ./