มหาวิทยาลัยไทย 27 เเห่ง ติด Top 600 ใน THE Impact Ratings 2026

Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ “THE Impact Ratings” ประจำปี 2569 ซึ่งเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ “THE Impact Rankings” ที่เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปี 2562
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๐ ภาพรวมอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
ปีนี้ มหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 1,646 แห่ง จาก 116 ประเทศ (ลดลงจากปี 2568 ที่มีมหาวิทยาลัยร่วมจัดอันดับ 2,526 แห่ง จาก 130 ประเทศ) โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 1,603 เเห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 University of Manchester (สหราชอาณาจักร)
อันดับที่ 2 Griffith University (ออสเตรเลีย)
อันดับที่ 3 Western Sydney University (ออสเตรเลีย)
อันดับที่ 4 Queen’s University (แคนาดา)
อันดับที่ 5. Universiti Sains Malaysia (มาเลเซีย)
๐ ภาพรวมอันดับมหาวิทยาลัยในไทย
ปีนี้ มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยส่งข้อมูลและได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 68 แห่ง ลดลงจาก 83 เเห่ง เมื่อปี 2568 เเละ 77 เเห่ง เมื่อปี 2567 โดยพบว่ายังคงมีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลจากจังหวัดต่าง ๆ
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สำหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ top 600 ของโลก ทั้งสิ้น 27 แห่ง เพิ่มขึ้นกว่า 13 แห่ง จากปีก่อนหน้าซึ่งมีเพียง 14 แห่ง โดยจัดเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
๐ กลุ่มที่1 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ top 100 ของโลก ได้แก่
◼จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 19 ของโลก)
◼มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 46 ของโลก)
◼มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อันดับ 47 ของโลก)
◼มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 49 ของโลก)
◼มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 56 ของโลก)
◼มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับ 81 ของโลก)
◼มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับ 91 ของโลก)
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๐ กลุ่มที่2 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ top 101 – 300 ของโลก ได้แก่
◼สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
◼มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
◼มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
◼มหาวิทยาลัยศิลปากร
◼มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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๐ กลุ่มที่3 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ top 301 – 600 ของโลก ได้แก่
◼มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
◼สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
◼มหาวิทยาลัยนเรศวร
◼มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
◼มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
◼มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
◼มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
◼มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
◼มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
◼สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
◼มหาวิทยาลัยศรีปทุม
◼มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
◼มหาวิทยาลัยทักษิณ
◼มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
◼มหาวิทยาลัยพะเยา
ในระดับเป้าหมาย (goal) มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย สามารถทำอันดับที่ดีได้อย่างน่าประทับใจ โดยสามารถอยู่ใน 20 อันดับสูงสุดของโลก ได้ทั้งสิ้น 7 เป้าหมาย ได้แก่ SDG2 ขจัดความหิวโหย SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ SDG9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน SDG14 ทรัพยากรทางทะเล SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มเเข็ง
๐ ภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังคงครองอันดับ ติด top 100 ของโลกเป็นปีที่ 3 (อันดับ 46 ของโลก) หลังจากเมื่อปี 2567 ทะยานเข้า top 100 ครั้งแรก ด้วยอันดับที่ 81 ของโลก และขยับขึ้นสู่อันดับที่ 64 ในปี 2568 ก่อนจะพัฒนาความก้าวหน้าที่กระโดดขึ้นมาถึง 18 อันดับในปีนี้
นอกจากนี้ ขณะที่ อีกสองมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีพัฒนาการโดดเด่นเเละน่าจับตามอง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาขยับมาอยู่ใน top 100 และปีนี้มีอันดับดีขึ้นจนสามารถติด Top 50 ของโลกเป็นครั้งแรก โดยเป้าหมายที่โดดเด่นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และ SDG2 ยุติความหิวโหย
ขณะที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้เช่นเดียวกัน ก็สามารถขยับเข้าสู่ top 100 ของโลกเป็นครั้งแรก โดยโดดเด่นในเป้าหมาย SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ และ SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ./
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