กอง REIT LHHOTEL ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) กองทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21, ราชดำริ, สุขุมวิท 55, พัทยา และสเปซ พัทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2569 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายณสุ จันทร์สม รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2569 ด้วยการคัดเลือกจาก 931 หลักทรัพย์จดทะเบียนให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ. 2567-2569)
“LH Fund ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ LHHOTEL ให้ความสำคัญในด้าน ESG โดยสะท้อนจากความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย การมีมาตรฐานที่ดีในการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน (LED) การใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้า รวมถึงมีการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น
การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก
การใช้แผงโซลาร์เซลล์สำหรับไฟส่องสว่างในพื้นที่บางส่วนภายในโครงการโรงแรม การส่งเสริม Circular Economy ด้วยการแยกประเภทขยะ และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานและน้ำเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและน้ำภายในโครง
การเป็นต้น”
ปัจจุบัน LHHOTEL ถือเป็นกองทรัสต์กลุ่มโรงแรมที่มีขนาดสินทรัพย์รวม และมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบสองในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI