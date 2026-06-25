เบซินส์ เฮลธ์แคร์ฯ หนุน LEGACY RACE ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก สร้างสมดุลฮอร์โมนในวัย 50+

บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย ภัทราลักษณ์ คงถาวร ผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมทีมงาน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม LEGACY RACE โดยวีเจจ๋า – ณัฐฐาวีรนุช ทองมี เวทีแข่งขันกีฬาสำหรับผู้มีอายุ 50-69 ปี เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนวัย 50+ หันมาใส่ใจสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ตอกย้ำแนวคิด Health Span หรือการมีอายุยืนยาวควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการดูแลสุขภาพเชิงรุก (Preventive Healthcare)
การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) ในฐานะบริษัทเวชภัณฑ์ระดับโลกด้านการวิจัยและพัฒนายารักษาฮอร์โมนทดแทน ที่มุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการออกกำลังกาย โภชนาการ การพักผ่อน และการดูแลสมดุลฮอร์โมน โดยเชื่อว่า “ฮอร์โมนสมดุล” เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เนื่องจากมีบทบาทต่อการทำงานของร่างกายในหลายระบบ ทั้งพลังงาน การนอนหลับ อารมณ์ ความจำ มวลกล้ามเนื้อ และระบบเผาผลาญ เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉง มีพลัง เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด และมีสุขภาวะที่ดีในระยะยาว
ภายใต้พันธกิจ “By Your Side For Life” เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) ยังคงเดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพฮอร์โมน เพื่อให้ทุกคนมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ แข็งแรง และมีความสุขในทุกช่วงวัย เพราะการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตที่ยาวนาน แต่คือการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และเป็นตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกวันของชีวิต ./