เปิดแล้ว!! ลงทะเบียน Workshop ในงาน "KMITL EXPO 2026" ชวนสัมผัสนวัตกรรมแห่งอนาคต จากห้องแล็บสู่ชีวิตจริง พร้อมรับ E-Certificate

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งสำคัญในงาน KMITL EXPO 2026 From Lab To Life #ลาดกระบังนิทรรศน์2569 ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สจล. ภายในงานเปิดพื้นที่ให้ได้เรียนรู้และทดลองจริงผ่านกิจกรรม Workshop สุดพิเศษจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ของ สจล. ที่จะพาผู้เข้าร่วมก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสัมผัสแนวคิด “From Lab To Life” การนำองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงในอนาคต
ไฮไลต์กิจกรรม Workshop ภายในงาน มีให้เลือกหลากหลายตามความสนใจ เริ่มจากกลุ่ม Deep Tech และนวัตกรรมล้ำสมัย ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคตผ่านกิจกรรม “Stripe Heater by Laser-Induced Graphene” การสร้างแผ่นความร้อนจากกราฟีนด้วยเทคนิคเลเซอร์ และ “Projection Mapping Design of 3D Object” ที่สอนการออกแบบและฉายภาพลงบนวัตถุสามมิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานมัลติมีเดียที่ผสานทั้งเทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกัน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและทันตแพทยศาสตร์ จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ผ่านกิจกรรม “Blood Lab Experience: ABO Typing and Blood Smear” ที่เปิดโอกาสให้ทดลองตรวจกรุ๊ปเลือด ABO และศึกษาตัวอย่างเม็ดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ “Hack Your Smile เจาะรหัสลับรอยยิ้ม 3 มิติ” ที่แนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบรอยยิ้มและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม รวมถึง “Dentistry in a Nutshell” ที่พาไปรู้จักภาพรวมของการเรียนและเส้นทางสู่วิชาชีพทันตแพทย์
กลุ่มศิลปะ การออกแบบ และครีเอทีฟ มี Workshop ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารผ่านภาพและงานสร้างสรรค์ อาทิ “108 Studio Photography” ที่สอนเทคนิคการจัดแสงและถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ “Pose ให้สุด ไม่หยุดคิด” ที่เจาะลึกการจัดท่าทางและการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย และ “Collage Portrait” ที่ชวนสร้างสรรค์ผลงานภาพตัดแปะด้วยเทคนิคคอลลาจซึ่งได้รับความนิยมในงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัย
กิจกรรม Workshop ทั้งหมดคือการเน้นประสบการณ์แบบ Hands-on Experience ที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้เป็นเพียงผู้ฟัง แต่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การทดลองในห้องแล็บทางการแพทย์ การสร้างนวัตกรรมจากกราฟีน ไปจนถึงการออกแบบรอยยิ้มและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและสื่อดิจิทัล สะท้อนแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ช่วยให้ค้นพบความถนัดและแรงบันดาลใจในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม
ลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้! ผู้เข้าร่วม Workshop จะได้รับ E-Certificate ในวันงาน เพื่อรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ทั้งแบบมาเดี่ยวและมาเป็นกลุ่ม
#มาเดี่ยวลงทะเบียนได้ที่ https://expo.kmitl.ac.th
#มากลุ่มลงทะเบียนได้ที่ https://events.kmitl.ac.th/en/events/14
ห้ามพลาด! งาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” (KMITL EXPO 2026) ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายในงานพบกับการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เวทีเสวนานานาชาติ กิจกรรม Open House
เวิร์กชอป และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนตลอดทั้ง 6 วัน ผู้สนใจ