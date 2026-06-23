‘ดร.ธรณ์’ ชี้คลื่นความร้อนถล่มยุโรปรุนแรงขึ้น ! เพราะโลกร้อนใกล้ 1.5 องศาแบบถาวร

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat เมื่อเช้านี้ (23 มิถุนายน 2569) โดยเผยภาพคลื่นความร้อน (heat wave) ที่รุนแรงขึ้นในทวีปยุโรป อันเนื่องจากภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น (ชมคลิป ฟังเรื่องโลกร้อนใกล้ทะลุ 1.5 องศา จะกลายเป็นสาเหตุของภัยพิบัติมากมาย)
ภาพที่เพื่อนธรณ์เห็นคือพยากรณ์อากาศวันนี้ที่ยุโรป เมื่อฮีทเวฟครั้งใหญ่สุดหนหนึ่งกำลังเกิด ถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 20 รายในฝรั่งเศส
ปรกติฮีทเวฟจะมาช้ากว่านี้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ และไม่น่าแรงเท่านี้ นั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญสรุปไว้
แต่ผลของโลกร้อนบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหนัก ทำให้ปารีส 40 องศาเพิ่งเกิดไปเมื่อวันก่อน
อีกหลายเมืองในชายฝั่งฝรั่งเศส/สเปนร้อนกว่านั้น บางเมืองอุณหภูมิสูงจนทำลายสถิติ
ความร้อนระดับ 40 องศาอาจไม่เท่าไหร่สำหรับพวกเราคนไทย
แต่สำหรับชาวยุโรปที่ไม่คุ้นเคย อาคารที่อยู่อาศัยไม่ได้ออกแบบไว้เช่นนั้น
ตึกทึบ อาคารเก่าๆ ไม่มีแอร์ ฯลฯ ทำให้ผู้เฒ่าหลายคนจากไป
เด็กเล็กที่รออยู่ในรถได้ที่อุณหภูมิ 20-25 องศา รอไม่ได้ที่ 39-40 องศา
มีเด็กน้อยสองคนในฝรั่งเศสจากไปเพราะเหตุนี้เมื่อวาน
อุณหภูมิในกรุงปารีสและมาดริดสูงกว่าปรกติ 10-15 องศา (ภาพจากรอยเตอร์)
ผมบอกไปแล้วว่าภัยพิบัติจะมารัวๆ เมื่อโลกร้อนใกล้ 1.5 องศาแบบถาวร
คลื่นความร้อนที่มาถี่ๆ ในยุโรปและซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาในเขตเอเชีย/แปซิฟิก อาจทำให้ปีนี้เป็นปีร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์
เราสร้างโลกร้อนรุนแรงขึ้นมาด้วยก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนา และจากการทำลายธรรมชาติที่เคยดูแลโลก
ถึงตอนนี้ เรากำลังได้รับสิ่งที่เราทำต่อเนื่องมานาน ไม่เคยคิดจะหยุด
มีแต่สัญญาปากเปล่า ไม่เคยมีความจริงเกิดขึ้น
เราจึงได้รับผลจากการทำของเรา
เพราะโลกไม่เคยสนใจ MOU หรือ Agreement ใดๆ ที่ปราศจากความหมายในความเป็นจริง
เตรียมรอรับแรงกระแทกจากภัยพิบัติและเอลนีโญกันครับ
นั่นคือสิ่งเดียวที่คนตัวน้อยๆ อย่างพวกเราทำได้ ในปีที่โลกกำลังเกรี้ยวกราดถึงขีดสุด