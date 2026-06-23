’เอกนัฏ‘ หนุนใช้โซลาร์ เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบสุดซอย

รมว.พลังงาน มอบนโยบายพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ปูพรมแก้ปัญหาให้ปชช. ใช้เทคโนโลยีรับมือสถานการณ์น้ำมัน หนุนใช้โซลาร์ เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบสุดซอย
วานนี้ (22 มิถุนายน 2569) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับภูมิภาคเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2571 - 2575) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และ พลังงานจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงาน
นายเอกนัฏ เน้นย้ำให้พลังงานจังหวัดทั่วประเทศเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านน้ำมัน ซึ่งจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอน พลังงานจังหวัดจะต้องเตรียมพร้อมรับมือและประสานกับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปี ส่วนในด้านไฟฟ้า พลังงานจังหวัด ก็มีความสำคัญในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ช่วยขับเคลื่อนให้การติดโซลาร์เซลล์เป็นไปด้วยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตที่จะมีการติดตั้งเพิ่มขึ้นหลังจากมีประกาศนโยบายการเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้า
ทั้งนี้ ยังต้องการให้ พลังงานจังหวัด สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดให้ส่วนกลางทราบ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ตลอดจนเตรียมผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2571 - 2575) จะเป็นกรอบและแนวทางที่ให้พลังงานจังหวัดสามารถนำนโยบายจากส่วนกลางไปปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
"ผมขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจให้กับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดทุกท่าน ที่ผ่านมาพวกท่านต้องทำงานแข่งกับเวลา ภายใต้แรงกดดันจากการลงพื้นที่ตรวจปูพรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤต ขอให้ทุกท่านทราบว่า กระทรวงพลังงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดำเนินนโยบายด้านพลังงาน และพร้อมสนับสนุนการทำงานของพวกท่านในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติและรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้เกิดขึ้นจริง และขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ทุกนโยบายที่กระทรวงพลังงานดำเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้ง ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริง แก้ไขทุกปัญหา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด" นายเอกนัฏ กล่าว