ทางยกระดับดอนเมือง ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 69

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ผู้บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2569
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2569 ด้วยการคัดเลือกจาก 931 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การที่ DMT ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging ของสถาบันไทยพัฒน์ ในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ”
ทั้งนี้ DMT ได้กำหนดกลยุทธ์ ESG in process เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบแนวคิด “3P” ประกอบด้วย People, Planet และ Profit โดยในมิติ People บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ พนักงาน และชุมชนโดยรอบ โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับอุบัติเหตุและจัดการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้สัมผัส ลดเวลารอคิว ลดมลพิษจากรถติด ในมิติ Planet มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนอาคารสำนักงานใหญ่และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง และเพิ่มสถานีชาร์จ EV ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า สำหรับในมิติ Profit บริษัทฯ พัฒนาบริการโดยใช้เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนด้านพลังงานและทรัพยากร และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563 การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป ./