บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการ ‘ที่ปรึกษา Net Zero’ เสริมแกร่ง AOTGA เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก สนับสนุนบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยส่งมอบบริการ ‘ที่ปรึกษา Net Zero’ (Net Zero Consultation) ครอบคลุมการจัดทำรายงานความยั่งยืนและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อวางแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมาย Net Zero ของลูกค้าภายในปี 2593
จากภารกิจหลักของ AOTGA คือการยกระดับบริการภาคพื้นในท่าอากาศยานไทยสู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค สอดรับทิศทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบินกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในท่าอากาศยาน การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสินค้า และการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน
บริการ ‘ที่ปรึกษาด้าน Net Zero’ ของบริษัทฯ ที่ให้แก่ AOTGA เป็นการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรที่ผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การออกแบบแผนงาน Net Zero การนำเสนอแนวทางลดการปล่อยคาร์บอน การติดตามและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการจัดทำรายงานความยั่งยืนและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อวางแผนมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Pathway)
นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การวางกลยุทธ์ Net Zero อย่างชัดเจนถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน บ้านปู เน็กซ์มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเป็นระบบ สามารถวัดผล ประเมิน และติดตามได้อย่างแม่นยำ พร้อมจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมมาใช้ได้อย่างครบวงจรและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจของ AOTGA ที่ให้เราเป็นพันธมิตรระยะยาวด้าน Net Zero ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจและความยั่งยืน”
นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) หรือ AOTGA กล่าวว่า “AOTGA มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบริการภาคพื้นท่าอากาศยานให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะในยุคที่อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เรามีเป้าหมายที่จะขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบริการภาคพื้น ลดต้นทุน และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือกับคู่ค้า สายการบินพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราเชื่อมั่นว่า บ้านปู เน็กซ์ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้าน Net Zero อย่างครบวงจร และโซลูชันของบ้านปู เน็กซ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ AOTGA สามารถยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันพร้อมภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติ”
นอกจากบริการที่ปรึกษา Net Zero ที่มอบให้ AOTGA แล้ว บริษัทฯ มีแผนนำเสนอโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้กับ AOTGA มากขึ้น อาทิ ฟลีทยานยนต์ไฟฟ้า (EV fleet) สำหรับบริการภาคพื้น และระบบโซลาร์พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกัน มองหาโอกาสที่จะขยายบริการที่ปรึกษา Net Zero ไปยังธุรกิจอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลัก ESG สานต่อความมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย (C&I) ลดการปล่อยคาร์บอน ประหยัดต้นทุนพลังงาน และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ
จากภารกิจหลักของ AOTGA คือการยกระดับบริการภาคพื้นในท่าอากาศยานไทยสู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค สอดรับทิศทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบินกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในท่าอากาศยาน การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสินค้า และการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน
บริการ ‘ที่ปรึกษาด้าน Net Zero’ ของบริษัทฯ ที่ให้แก่ AOTGA เป็นการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรที่ผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การออกแบบแผนงาน Net Zero การนำเสนอแนวทางลดการปล่อยคาร์บอน การติดตามและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการจัดทำรายงานความยั่งยืนและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อวางแผนมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Pathway)
นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การวางกลยุทธ์ Net Zero อย่างชัดเจนถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน บ้านปู เน็กซ์มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเป็นระบบ สามารถวัดผล ประเมิน และติดตามได้อย่างแม่นยำ พร้อมจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมมาใช้ได้อย่างครบวงจรและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจของ AOTGA ที่ให้เราเป็นพันธมิตรระยะยาวด้าน Net Zero ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจและความยั่งยืน”
นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) หรือ AOTGA กล่าวว่า “AOTGA มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบริการภาคพื้นท่าอากาศยานให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะในยุคที่อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เรามีเป้าหมายที่จะขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบริการภาคพื้น ลดต้นทุน และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือกับคู่ค้า สายการบินพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราเชื่อมั่นว่า บ้านปู เน็กซ์ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้าน Net Zero อย่างครบวงจร และโซลูชันของบ้านปู เน็กซ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ AOTGA สามารถยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันพร้อมภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติ”
นอกจากบริการที่ปรึกษา Net Zero ที่มอบให้ AOTGA แล้ว บริษัทฯ มีแผนนำเสนอโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้กับ AOTGA มากขึ้น อาทิ ฟลีทยานยนต์ไฟฟ้า (EV fleet) สำหรับบริการภาคพื้น และระบบโซลาร์พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกัน มองหาโอกาสที่จะขยายบริการที่ปรึกษา Net Zero ไปยังธุรกิจอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลัก ESG สานต่อความมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย (C&I) ลดการปล่อยคาร์บอน ประหยัดต้นทุนพลังงาน และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ