กระทรวงพลังงาน ผนึกรัฐ-เอกชน จัดงาน “Gastech 2026” ดึงสุดยอดผู้นำพลังงานทั่วโลก สร้างความมั่นคง ก.ย. นี้

๐ กระทรวงพลังงานพร้อมเป็นเจ้าภาพ ‘Gastech 2026’ งานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลก พร้อมต้อนรับรัฐมนตรี-ผู้แทนภาครัฐกว่า 30 ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คน วิทยากรกว่า 1,000 คน และบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่ง จากกว่า 150 ประเทศ ร่วมหารืออนาคตความมั่นคงทางพลังงาน ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน นี้ ณ ไบเทคฯ
๐ IEA ชี้อาเซียนก้าวสู่ศูนย์กลางการเติบโตทางพลังงานโลก โดยจะมีสัดส่วนถึง 25% ของความต้องการใช้พลังงานใหม่ของโลกภายในปี 2578 ตอกย้ำบทบาทสำคัญของภูมิภาคในภูมิทัศน์พลังงานระดับสากล
๐ เปิดตัวไฮไลต์ “AixEnergy” เวทีหารือด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบพลังงานแห่งอนาคต เพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
กระทรวงพลังงาน (พน.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ผนึก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมการจัดงาน ‘Gastech 2026’ งานประชุมและนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติ LNG เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ระบบการผลิตไฟฟ้า และ AI เพื่อภาคพลังงานที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้แทนระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงาน และบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ การเจรจาธุรกิจ และการจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางพลังงานโลกในอนาคต พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านพลังงานและจุดหมายการจัดประชุมธุรกิจแห่งภูมิภาค โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ
ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านพลังงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้า ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศ กำลังพัฒนา อนาคตของโลกจึงขึ้นอยู่กับการเข้าถึงทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนด้านพลังงานเพื่อรักษาความมั่นคง เสริมสร้างเสถียรภาพ และสร้างความยืดหยุ่นทางพลังงานในระยะยาว ผ่านการเปลี่ยนผ่านระบบและการพัฒนานวัตกรรม ในขณะที่เอเชียเป็นหนึ่งในภูมิภาคหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการพลังงานของโลก ความร่วมมือระดับภูมิภาคและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการร่วมมือกับพันธมิตรในระยะยาวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรองรับความต้องการพลังงานของประชากรหลายพันล้านคนได้อย่างทันท่วงที
ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างความร่วมมือ และการขับเคลื่อนแนวทางด้านพลังงานที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคง การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนในระยะยาวงาน Gastech 2026 จึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้นำด้านพลังงานจากทั่วโลก เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของระบบพลังงานแห่งอนาคต สนับสนุนความมั่นคงทางพลังงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเอเชียอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA คาดการณ์ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะครองสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของการเติบโตของอุปสงค์พลังงานโลกภายในปี 2578 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้เกิดความต้องการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ทันสมัย การจัดหาก๊าซ LNG ที่เพียงพอ ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ตลอดจนการลงทุนทางพลังงานในระยะยาว นอกจากนี้ เทคโนโลยียุคใหม่ด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และ data center ยังเป็นปัจจัยที่เร่งให้ความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคสูงขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ IEA ที่ระบุว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากdata center ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในปี 2573 และล่าสุด ประเทศไทยได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 958,168 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นกิจการ data center และการประมวลผลข้อมูลระดับโลก ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI แห่งภูมิภาค หากมีการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและราคาเหมาะสม ควบคู่กับการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
ขณะเดียวกัน ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และตลาดพลังงานโลกในระยะที่ผ่านมา ได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการกระจายแหล่งพลังงาน การสร้างความมั่นคง และความร่วมมือในระดับภูมิภาค ท่ามกลางบริบทดังกล่าว Gastech 2026 จึงเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐ บริษัทพลังงาน ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนักลงทุน ได้ผนึกความร่วมมือ เร่งการลงทุน และผลักดันแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคต สำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานครั้งสำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Gastech 2026 และการประชุม Bangkok Energy Summit จะช่วยตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ดร. จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะที่ทีเส็บเป็นผู้ดึงงานนานาชาติมาจัดในประเทศไทย งาน Gastech 2026 คือเวทีตอกย้ำความพร้อมและความเข้มแข็งของระบบนิเวศไมซ์ไทยในการขับเคลื่อนการจัดงานระดับโลก ให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจที่ท้าทายและสร้างผลลัพธ์ผลักดันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนรองรับอนาคต เป็นความพร้อมที่เกิดจากความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพของภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้งาน Gastech 2026 เป็นแพลตฟอร์มให้ตลาดโลกเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย และเป็นเวทีให้ภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ทิศทางใหม่ ๆ ของภาคพลังงานและพันธมิตรระดับสากล ประการสำคัญ งานนี้สามารถเป็นต้นแบบ Legacy Event สร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจระยะยาว โดยคาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 14,620 ล้านบาท ต่อยอดการดึงดูดงานระดับโลกในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสู่ประเทศไทย ผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็น Exhibition Hub อย่างยั่งยืน”
นางทวิวรรณ ด่านวิไล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า “ในโลกที่ความมั่นคงทางพลังงาน ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ไม่อาจแยกออกจากกันได้ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นภารกิจร่วมของทุกประเทศ และความร่วมมือคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กฟผ. มุ่งมั่นจะเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศทางพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกัน จึงมุ่งสร้างสมดุลของแหล่งผลิตไฟฟ้า การพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น (Grid Modernization) แสวงหาทางเลือกพลังงานแห่งอนาคต เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน ไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดในภูมิภาคอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าพัฒนาเสถียรภาพของระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถเชื่อมต่ออาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว ผ่านโครงการ ASEAN Power Grid เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนพลังงานสะอาด ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมพลังงานคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ครอบคลุมเทคโนโลยีเชื้อเพลิงแห่งอนาคต และแหล่งพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพ เพื่อก้าวสู่อนาคตพลังงานที่มั่นคง สะอาด และ ยั่งยืน”
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ผู้แทน ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ท่ามกลางความต้องการพลังงานที่ยังคงเติบโต ขณะที่ทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ปตท. ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความสมดุลด้านพลังงานทั้ง 3 มิติ (Energy Trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ความสามารถในการเข้าถึงพลังงานในราคาที่แข่งขันได้ (Affordability and Competitiveness) และความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นไปอย่างยั่งยืนและสมดุล"
"ในบริบทดังกล่าว ก๊าซธรรมชาติและ LNG ยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะ Destination Fuel ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบพลังงาน ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหลากหลายรูปแบบ ขณะที่ Gastech 2026 เป็นเวทีระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อยกระดับความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ผ่านการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้ เพียงพอ และยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของภูมิภาคในระยะยาว”
นายคริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าวว่า “จากการที่เอเชียก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการเติบโตทางพลังงาน การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้จึงส่งผลต่อทิศทางตลาดพลังงานทั่วโลกการจัดงาน Gastech 2026 ซึ่งนับเป็นการกลับมาจัดในภูมิภาคเอเชียอีกครั้งในรอบ 3 ปี จึงเป็นวาระสำคัญในการผนึกความร่วมมือภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน และผู้นำด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสในการกำหนดอนาคตทางพลังงาน ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดงานในปีนี้ ดีเอ็มจี อีเว้นท์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน ตลอดจนกลุ่มพันธมิตรผู้ร่วมจัดงาน ในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มที่จะมีบทบาทส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระตุ้นการลงทุน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว”
ตลอดระยะเวลา 4 วัน ของการจัดงาน Gastech 2026 คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 50,000 คน จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วยการประชุมและสัมมนากว่า 18 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่การประชุมระดับรัฐมนตรี เวทีเสวนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงการประชุมเชิงเทคนิค โดยมีวิทยากรกว่า 1,000 รายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันล่าสุด ที่มีบทบาทในการสนับสนุนความมั่นคงและการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ระดับโลกและบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่ง
นอกจากนี้ งาน Gastech 2026 ยังได้เปิดตัวไฮไลต์ "AixEnergy" งานประชุมและจัดแสดงนวัตกรรมเฉพาะทางด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และระบบพลังงานแห่งอนาคต เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการหารือระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม AI และพลังงาน ถึงความท้าทายและโอกาสในการขับเคลื่อoเศรษฐกิจ AI ควบคู่กับการทำให้ระบบพลังงานมีความมั่นคง เข้าถึงได้ และมีความยืดหยุ่นในระยะยาว