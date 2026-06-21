ดับบลิวพีฯ ชูโครงการ “เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn” ในงาน The Best Thai Street Food 2026 ปลุกกระแสอีเวนต์สีเขียว

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทพลังงานครบวงจร ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ผ่านโครงการ “เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn” เปลี่ยนขยะไม่ให้สูญเปล่า นำกลับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อโลกที่ยั่งยืน ในงาน The Best Thai Street Food 2026 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ลานพาร์ค พารากอน พร้อมเดินหน้าพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าเอกลักษณ์และรสชาติของสตรีทฟู้ดไทย สามารถเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติมากกว่า 1 แสนคน
ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ ‘เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn’ เกิดจากการที่ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยต่อยอดจากสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาตลอด ตามพันธกิจ “We Promise” ที่มุ่งเคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนและสังคมเสมอมา ที่เราได้ให้การสนับสนุนการจัดเทศกาลอาหารมาอย่างยาวนาน เพื่อก่อให้เกิดรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มร้านอาหาร สร้างการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริงและยั่งยืน”
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้ต่อยอดแนวคิดการคัดแยกประเภทของขยะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์ ภายในงาน The Best Thai Street Food 2026 จึงได้มีการวางแผนและบริหารจัดการโครงสร้างภาพรวมของงานอย่างถี่ถ้
วน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยชูแนวคิด 3R มาปรับใช้จริงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
Reduce (ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง): กำหนดมาตรการเชิงรุกร่วมกับพันธมิตร โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมจาก FEST by SCGP ที่สะอาด ปลอดภัย และย่อยสลายได้ง่าย แทนการใช้โฟมหรือพลาสติก ผสานกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมซื้ออาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน ทำให้ลดการสร้างขยะภายในงานได้อย่างดีเยี่ยม
Reuse (ของตกแต่งภายในงานหมุนเวียนใช้ซ้ำ): โครงสร้างและสิ่งของตกแต่งที่ผลิตขึ้นภายในงานทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทันทีเป็นครั้งที่ 2 โดยหลังจบงานทีมงานได้จัดเก็บและดูแลรักษาอย่างดี เพื่อเตรียมหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่อ ๆ ไปในอนาคต จนกว่าจะไม่สามารถใช้งานได้ ช่วยลดการสิ้นเปลืองงบประมาณและลดขยะได้อย่างยั่งยืน
Recycle (แปรรูปวัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่): มุ่งเน้นการคัดแยกขยะแห้งและสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ และโลหะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูป ช่วยให้โรงงานรีไซเคิลสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ง่ายและสม บูรณ์ที่สุด
“ความสำเร็จในครั้งนี้ขับเคลื่อนภายใต้เจตนารมณ์อันแน่วแน่ของดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ตามพันธกิจ We Promise ที่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำมาสู่การต่อยอดแนวคิดการจัดการขยะในงานอีเวนต์อย่างเป็นระบบและถูกวิธี ผ่านโมเดลต้นแบบ Worldgas ReTurn ภายในงานเทศกาลอาหารครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ชมกมล กล่าว
นพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน โครงการ ‘เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn’ ได้สร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์และมาตรฐานใหม่ให้กับเทศกาลอาหารไทย จากการชุบชีวิตของตกแต่งสู่ไอเทมรักษ์โลก จากการที่ทีมงานได้เปลี่ยนถุงผ้ากระสอบที่ใช้ตกแต่งภายในงาน นำมาทำกิจกรรมแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไป เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้จริงในชีวิตประจำวันมากกว่า 300 ใบ”
ไม่เพียงเท่านั้น การจัดงานในครั้งนี้ยังทำสถิติลดปริมาณขยะเหลือทิ้งอย่างน่าทึ่ง โดยจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ พบว่ามีปริมาณขยะเศษอาหารเกิดขึ้นเพียง 393 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 48 กิโลกรัม กระป๋อง 55 กิโลกรัม และขวดพลาสติก 11.5 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้เข้าชมงานหลักแสนคน สะท้อนถึงประสิทธิภาพการวางผังจุดคัดแยกขยะและความร่วมมืออันดีเยี่ยม จากร้านค้าและผู้บริโภคทุกท่านภายในพื้นที่จัดงาน
สำหรับขยะประเภทพลาสติกยืดซึ่งมักเป็นปัญหาในการย่อยสลายสามารถรวบรวมได้จำนวน 4.5 กิโลกรัม และได้ประสานงานส่งมอบต่อให้กับ “โครงการวน” (Won Project) นำไปรีไซเคิลกลับมาใช้งานใหม่อย่างถูกต้องตามหลักสากล เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ พิสูจน์ให้เห็นถึงความเอาใจใส่ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นความสวยงาม แต่ยังเฝ้าระวังและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
“ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของดับบลิวพีเอ็นเนอร์ยี่ ในการขับเคลื่อน Food Ecosystem ที่ยั่งยืนเราพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจเชิงบวกนี้ เพื่อจุดประกายให้สังคมและอุตสาหกรรมอื่น ๆร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่เติบโตอย่างสมดุลต่อไป” นพวงศ์ กล่าวสรุป