ชู “Nippon Paint Green Choice” หนุน "นิปปอนเพนต์" รับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจ คว้า “ฉลากเขียว” ต่อเนื่อง 25 ปี จาก TEI

“นิปปอนเพนต์” แบรนด์สีนวัตกรรมอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 4 ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับองค์กรธุรกิจที่ได้รับรอง “ฉลากเขียว” ต่อเนื่อง 25 ปี พร้อมทั้งรับเกียรติบัตรฉลากเขียวประจำปี 2569 อีกครั้ง จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สะท้อนความมุ่งมั่นและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพันธกิจของนิปปอนเพนต์ที่มีหลักคิดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในไทยและระดับโลกมาอย่างยาวนาน รวมถึงสะท้อนบทบาทของนิปปอนเพนต์ในการสนับสนุนการพัฒนาอาคารและที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทย
การรับรอง “ฉลากเขียว” เป็นฉลากที่รับรองให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยยังคงคุณภาพไว้ในระดับมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ TEI ผู้ให้การรับรองฉลากเขียวนับเป็นหน่วยงานอิสระที่มีความเป็นกลาง วางแนวคิดการรับรองฉลากเขียวเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภคทั่วไป และช่วยกระตุ้นให้กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
นิศากร ตุลายกวงศ์ Technical Marketing Manager บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนแบรนด์ “นิปปอนเพนต์” ผู้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติฉลากเขียว ระบุว่ารางวัลนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานนิปปอนเพนต์ทุกท่าน เนื่องจากหลักคิดด้านความยั่งยืนถือเป็นพันธกิจสำคัญของแบรนด์ทั้งในระดับโลกและในไทยมาโดยตลอด ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดซัปพลายเชนการผลิตและจัดจำหน่ายมาอย่างยาวนาน การได้รับโล่เชิดชูเกียรติสำหรับองค์กรที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศมานานถึง 25 ปี พร้อมทั้งรับเกียรติบัตรฉลากเขียวประจำปี 2569 อีกครั้ง จึงถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นและการทำงานต่อเนื่องของนิปปอนเพนต์ได้อย่างชัดเจน
สำหรับ “นิปปอนเพนต์” เป็นแบรนด์สีระดับสากลที่ยึดถือหลักคิดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สะท้อนผ่านแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็น “สีนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อคุณ เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อโลก” หรือ “Nippon Paint Green Choice” ซึ่งแบ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่
GREEN AIR – สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพอากาศสะอาดและปลอดภัยต่อการหายใจ โดยผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์นั้นสอดคล้องตามมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล LEED, WELL และ TREES
GREEN MATERIALS – การใช้วัสดุที่ปลอดภัยทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผงสีที่ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ 100% ปราศจากโลหะหนักอันตราย
GREEN INNOVATION - มุ่งสร้างโซลูชันงานสีที่สมดุลทั้งด้านความปลอดภัย ความทนทาน การประหยัดพลังงาน และความยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ได้รับฉลากคาร์บอน CFP-CFR จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
GREEN MANUFACTURING – การจัดการความยั่งยืนในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยนิปปอนเพนต์เป็นแบรนด์สีหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด Climate Action Excellence จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นิศากรกล่าวปิดท้ายในพิธีการรับรางวัลจาก TEI ครั้งนี้ว่า "นิปปอนเพนต์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางกับพันธมิตรทุกภาคส่วนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการลดปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะยังคงมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองนโยบายมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทยในอนาคต"