เปิดแล้ว!! ค่าย “KUBOTA FARMER ACADEMY” ปี 3 สยามคูโบต้าฯ ติวเข้มคนรุ่นใหม่ สานฝันสู่ Smart Farmer

สยามคูโบต้าฯ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการ “KUBOTA FARMER ACADEMY” ภายใต้คอนเซ็ปต์“Next Level ปลุกพลังเกษตร ในตัวคุณ” ค่ายที่ผสานองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยี AgriTech และแนวคิด Smart Farming เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer และผู้ประกอบการเกษตรในยุค Agropreneur ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ล่าสุด เสริมแกร่งให้ผู้เข้ารอบ 30 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศสะท้อนความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสของอาชีพเกษตรกรในอนาคต ตลอดจนเดินหน้าสร้างเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ Seeding Future Makers รองรับบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรไทย หนุนโครงสร้างแรงงานภาคเกษตรให้มีศักยภาพสร้างการเติบโตได้ในระยะยาว
นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ภาคการเกษตรไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ ท่ามกลางความท้าทายจากโครงสร้างแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น สะท้อนโจทย์สำคัญของภาคเกษตรไทยในระยะข้างหน้า ที่ไม่ได้เผชิญเพียงความท้าทายด้านการผลิตหรือการนำเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างและพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคดิจิทัล"
ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคเกษตร ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมมากขึ้น สยามคูโบต้ามองเห็นแนวโน้มเชิงบวกของภาคการเกษตรไทยที่มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากสนใจเข้าสู่ภาคเกษตร ทั้งผู้ที่ต้องการกลับมาพัฒนาพื้นที่เกษตรของครอบครัว ผู้ที่มองหาอาชีพทางเลือก รวมถึงคนทำงานที่ต้องการต่อยอดรายได้ควบคู่กับการทำเกษตร จึงมุ่งมั่นสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Farmer อย่างมืออาชีพ ภายใต้แนวคิด ‘Seeding Future Makers’ ที่มุ่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ ทักษะ และโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกมิติช่วงวัย เพื่อเป็นฐานรากสร้างทักษะเกษตรกรพันธุ์ใหม่ในอนาคต
อย่างไรก็ดี อนาคตของภาคการเกษตรไทยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ขับเคลื่อนด้วยคนที่มีความรู้ วิสัยทัศน์ และกล้าลงมือทำ ท่ามกลางความท้าทายด้านต้นทุน สภาพอากาศ ตลาด และการแข่งขัน เกษตรกรยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีทักษะด้านการวางแผน การใช้ข้อมูล การบริหารจัดการฟาร์ม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสร้างกำลังคนคุณภาพให้กับภาคการเกษตรไทยหรือ Human Capital ที่พร้อมปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
KUBOTA FARMER ACADEMY จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยออกแบบหลักสูตรให้ผู้เข้าร่วมได้อัปเลเวลศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับแนวคิด “Next Level ปลุกพลังเกษตรในตัวคุณ” ที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และมุมมองการทำเกษตร ผ่านการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer ในยุคเกษตรดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต หรือ Future Skills ที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมและยกระดับสู่ Agropreneur หรือยุคของเกษตรกรผู้ประกอบการ ที่เกษตรกรไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิต แต่เป็นทั้งผู้บริหารจัดการฟาร์มและผู้ประกอบการในเวลาเดียวกัน ผ่านการถ่ายทอดการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารต้นทุน การวางแผนธุรกิจ การประยุกต์ใช้ AgriTech และการบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่ โดยผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาความสำเร็จจริง (Real Success Case) จากเกษตรกรต้นแบบและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจริง อาทิ นายสุภชัย ปิติวุฒิ เจ้าของเพจ “ชาวนาวันหยุด” ที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายประเภท ได้แก่ แทรกเตอร์ รถขุด รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนาไร้คนขับ โดรนการเกษตร และรถปลูกผัก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และลดข้อจำกัดด้านแรงงาน ภายในคูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี รวมถึงได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การทำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ผ่านระบบ KUBOTA Agri Solutions (KAS) การวัดสีใบข้าว การจัดการแปลงเพาะกล้า การจัดการพื้นที่เกษตรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ การวางระบบน้ำด้วย K-Water การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับพืชไร่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในพื้นที่ของตนเอง
นางวราภรณ์ กล่าวเสริมว่า เพราะหัวใจสำคัญของสยามคูโบต้า คือ การสร้างและพัฒนาเมล็ดพันธุ์และสานฝันคนรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรกรผู้เป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรไทย ผ่านการเรียนรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวางแผนต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรสู่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับจาก “ผู้ผลิต” สู่ “ผู้ประกอบการเกษตร” ที่สร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
"สยามคูโบต้าหวังว่า KUBOTA FARMER ACADEMY จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปลดล็อกศักยภาพ และต่อยอดสู่การลงมือทำจริง เราเชื่อว่าการสร้างอนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจากการสร้างคนที่พร้อมเรียนรู้ ปรับตัว เติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของโลก พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยต่อไป” นางวราภรณ์ ทิ้งท้าย