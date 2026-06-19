PMCU x ศิลปินไทยและนานาชาติ พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ “ท้ายสยาม” รับ “Puppet Slam in Bangkok 2026”

PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เดินหน้าพัฒนาสยามสแควร์ให้เป็นมากกว่าศูนย์กลางการค้า ผ่านการสร้างพื้นที่และโอกาสสำหรับศิลปะ วัฒนธรรม และการเรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ศิลปิน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานสร้างสรรค์ ได้มีพื้นที่ในการทดลอง พัฒนาศักยภาพ และสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
หนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สะท้อนแนวทางดังกล่าวคือ “ท้ายสยาม” พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่บริเวณอาคารสยามกิตติ์ ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก “Siam Mover” คอมมูนิตี้ขนาดเล็กของกลุ่มศิลปินและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่เริ่มต้นจากพื้นที่เพียงห้องเล็ก ๆ ภายในอาคารสยามกิตติ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงผลงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างกิจกรรมทางศิลปะร่วมกัน
จุดเริ่มต้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มศิลปินและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ โดยมีคุณ กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ ผู้ริเริ่ม Blind Theatre และผู้ก่อตั้ง Bangkok Street Act Network ซึ่งทำงานด้านศิลปะการแสดงในพื้นที่เมืองมาอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนสำหรับศิลปินและผู้คนในชุมชนเมือง ก่อนต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ “ท้ายสยาม” ในปัจจุบัน
จากการเติบโตของพื้นที่และการมีส่วนร่วมจากพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน PMCU ได้เปิดพื้นที่เพิ่มเติมภายในอาคาร รวมถึงพื้นที่กิจกรรมบริเวณลานด้านหน้า Walking Street เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น ก่อนพัฒนาต่อยอดสู่ “ท้ายสยาม” ในปัจจุบัน พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน
ปัจจุบันท้ายสยามเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายแขนง ทั้งภาพยนตร์ ละครเวที ละครหุ่น ละครใบ้ ดนตรี เวิร์กชอป และกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีจุดเด่นสำคัญคือการเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนศิลปินและนักสร้างสรรค์ใช้งานอยู่จริงในชีวิตประจำวัน เกิดการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดกิจกรรม แต่เป็นพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงการเติบโตของคอมมูนิตี้สร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้คนหลากหลายสาขา
นอกเหนือจากพื้นที่สำหรับศิลปะและการแสดงแล้ว “ท้ายสยาม” ยังขยายบทบาทสู่พื้นที่ไลฟ์สไตล์ผ่าน “RYSTER Glass House” บนชั้น 2 อาคารสยามกิตติ์ พื้นที่ห้องกระจกกลางเมืองที่รวบรวมสินค้ามือสองมีสไตล์ และกิจกรรมจากคนรุ่นใหม่ไว้ในที่เดียว สะท้อนแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม การเรียนรู้ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ ท้ายสยามยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายศิลปิน นักสร้างสรรค์ และผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะจากทั้งไทยและต่างประเทศ ได้เข้ามาพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางของ PMCU ที่มุ่งพัฒนาสยามสแควร์ให้เป็นย่านที่มีชีวิตชีวาและเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบ
ภายใต้การขับเคลื่อนพื้นที่ดังกล่าว “Puppet Slam in Bangkok 2026” จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนบทบาทของท้ายสยามในฐานะพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเทศกาลละครหุ่นร่วมสมัยระดับนานาชาติที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–21 มิถุนายน 2569 ณ ท้ายสยาม Playhouse ชั้น 2 อาคารสยามกิตติ์
เทศกาลปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Diffusion : การแพร่กระจาย” ที่ชวนสำรวจพลังของศิลปะในการส่งต่อแรงบันดาลใจ ความคิด และองค์ความรู้จากผู้สร้างสรรค์สู่ผู้ชม ก่อนขยายผลสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านการแสดงจากศิลปินกว่า 20 กลุ่มทั้งไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมรูปแบบการแสดงที่หลากหลาย ทั้งละครหุ่น ละครหน้ากาก ศิลปะการเคลื่อนไหว และการเล่าเรื่องร่วมสมัย
นอกจากการแสดงแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์อีกหลากหลาย ทั้ง Puppet Slam Bazaar ตลาดรวมผลงานศิลปะและงานคราฟต์จากศิลปิน Puppet Slam Talk เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับศิลปินมากยิ่งขึ้น
การจัดงานครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังสะท้อนบทบาทของท้ายสยามในฐานะพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปิน คนรุ่นใหม่ และเครือข่ายสร้างสรรค์จากหลากหลายประเทศ ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน พร้อมร่วมขับเคลื่อนให้สยามสแควร์เติบโตเป็นย่านแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงผู้คน ศิลปะ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ./