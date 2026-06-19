BESINS HORMONE FORUM 2026 เปิดมุมมองใหม่ "ฮอร์โมน" " คือรากฐานการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องวัยทอง

บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน BESINS HORMONE FORUM 2026 ภายใต้แนวคิด “Symphony of Hormones: Health Spans & Longevity” เพื่ออัปเดตองค์ความรู้ด้านฮอร์โมนและสุขภาพระยะยาว โดยรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย และเวชศาสตร์ชะลอวัย มาร่วมถ่ายทอดบทบาทสำคัญของฮอร์โมนต่อการมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิต
พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย กล่าวว่า ฮอร์โมนไม่ได้มีหน้าที่เพียงเกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนหรือการตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ทำหน้าที่เสมือน “วาทยกร” ที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกระบบในร่างกาย ทั้งสมอง หัวใจ หลอดเลือด กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบเผาผลาญ และการนอนหลับ
“ฮอร์โมนทำงานร่วมกันเหมือนวงดนตรีออร์เคสตรา หากเครื่องดนตรีบางชิ้นขาดหายไป บทเพลงแห่งสุขภาพก็ไม่สามารถบรรเลงได้อย่างสมบูรณ์ การดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาฮอร์โมนเพียงตัวใดตัวหนึ่ง แต่ต้องมองภาพรวมของทั้งระบบ” พญ.พักตร์พิไล กล่าว
หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจ คือบทบาทของฮอร์โมนเอสโตรเจน “เอสโตรเจนคือคอลลาเจนของทั้งร่างกาย” เพราะคอลลาเจนไม่ได้อยู่เพียงใต้ผิวหนัง แต่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูก หลอดเลือด กล้ามเนื้อ หัวใจ และดวงตา เมื่อระดับฮอร์โมนลดลงตามวัย อาจส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกพรุน สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ความดันโลหิตสูง และเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อมูลทางการแพทย์ยังพบว่า ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์มีความเสี่ยงโรคหัวใจต่ำกว่าผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อเข้าสู่วัยทองและระดับฮอร์โมนลดลง ความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดจะเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับผู้ชายในวัยเดียวกัน
นอกจากนี้ อาการนอนไม่หลับ วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน หรือภาวะซึมเศร้า ซึ่งหลายคนมองว่าเกิดจากความเครียดหรือภาระชีวิต อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นกัน โดยเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีบทบาทสำคัญต่อการนอนหลับและสมดุลการทำงานของสมอง การใส่ใจฮอร์โมนจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ
ด้าน ผศ.ดร.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ผิวหนังและเส้นผมอาจเป็นมากกว่าตัวบ่งชี้ความงาม แต่สามารถสะท้อนสุขภาพภายในร่างกายได้
“คนอายุเท่ากันไม่ได้แก่เท่ากันเสมอไป ผิวและเส้นผมอาจเป็น Biomarker หรือสัญญาณบ่งชี้อายุทางชีวภาพที่สะท้อนการเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกาย หากพบปัญหาผิวแห้ง ผมร่วง หรือผิวเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังเสียสมดุลบางอย่าง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมน” ผศ.ดร.นพ.มาศ กล่าว
พร้อมระบุว่า วิถีชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเครียดเรื้อรัง การนอนหลับไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารแปรรูป การขาดการออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ล้วนส่งผลต่อระบบฮอร์โมนและเร่งกระบวนการเสื่อมของร่างกายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
“เป้าหมายของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยาวขึ้น แต่คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิต ทำงาน และทำกิจกรรมที่รักได้อย่างเต็มศักยภาพ การดูแลสมดุลฮอร์โมนร่วมกับการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต จึงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ” ผศ.ดร.นพ.มาศ กล่าวทิ้งท้าย
ภัทราลักษณ์ คงถาวร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย BESINS HORMONE FORUM 2026 ถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิด “Health Span” หรือการมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวควบคู่กับสุขภาพที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย โดยมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านฮอร์โมน สุขภาพ และการดูแลตนเองให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาว
“ที่เบซินส์ เราเชื่อว่าการมีอายุยืนไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด หากแต่คือการมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจตลอดเส้นทางชีวิต ภายใต้พันธกิจ By your side, for life เรามุ่งมั่นเคียงข้างผู้คนในทุกช่วงวัย ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรม และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีพลัง และมีความสุขในแบบของตนเอง”
BESINS HORMONE FORUM 2026 “Symphony of Hormones: Health Spans & Longevity” จึงไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านฮอร์โมนและเวชศาสตร์ชะลอวัย แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของเบซินส์ในการผลักดันแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงรุก ที่มองสุขภาพอย่างองค์รวมและยั่งยืน เพราะ “ฮอร์โมน” ไม่ใช่เพียงเรื่องของวัยทองหรือความงาม แต่คือหนึ่งในรากฐานสำคัญของการมี Health Span หรือช่วงชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในทุกช่วงวัยได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ./