เอส แอนด์ พี คว้า "ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปี 2568" ดันธุรกิจอาหารและเบเกอรี่คาร์บอนต่ำ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร รับมอบประกาศนียบัตรใน "พิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ประจำปี 2568” โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้อง Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้
โดยเอส แอนด์ พี ร่วมเป็น 1 ใน 119 องค์กรชั้นนำที่ผ่านการรับรองและได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานหลักของกลุ่มธุรกิจ S&P ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ร้าน S&P จำนวน 404 สาขา โรงงานผลิตเบเกอรี่ สุขุมวิท 62 โรงงานผลิตเบเกอรี่ บางนา-ตราด กม.23.5 โรงงานผลิตเบเกอรี่ จ. ลำพูน โรงงานผลิตอาหารลาดกระบัง และศูนย์กระจายสินค้า S&P
การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เอส แอนด์ พี ให้ความสำคัญต่อการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานและกระบวนการผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ SDG 13: Climate action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
S&P พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการวัดผล การลดปริมาณ และการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศและบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2050 อย่างเป็นรูปธรรม ./